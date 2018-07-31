 Almanya′da yılın en sıcak günü | AVRUPA | DW | 31.07.2018

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AVRUPA

Almanya'da yılın en sıcak günü

Avrupa'nın tamamında etkili olan sıcak hava dalgası maddi kayba neden olmaya başladı. Almanya'da 39,2 santigrat derece ile yılın en sıcak günü kaydedilirken uzmanlar felaketlere karşı uyarıda bulunuyor.

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Avrupa'da bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası günlük hayatı olumsuz etkilerken, özellikle gıda ve taşımacılık sektörlerinde maddi kayba neden oluyor.

Almanya'daki Ren ve Elbe nehirlerinde su seviyelerinde ciddi düşüş nedeniyle balıklar nefes alamaz hale gelirken, haftasonu Hamburg kenti civarındaki göletlerden yaklaşık beş ton ölü balık toplandı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan İsviçre Balıkçılık Federasyonu Başkanı Philipp Sicher, "Önümüzdeki hafta gibi yakın bir zamanda bir trajedi yaşanabilir" açıklamasında bulundu.

Birçok yerde itfaiye görevlileri göletlerdeki oksijen miktarını yükseltmek için su pompalamaya başladı.

Almanya'daki nükleer santrailler, azalan ve ısınan su kaynaklarının reaktörleri ısıtmada yetersiz kalması nedeniyle üretim kapasitelerini azaltırken, ülkenin doğusundaki Oder nehrindeki taşımacılık faaliyetleri azalan su seviyesi nedeniyle durduruldu.

Öte yandan Almanya'da 2018 yılının en sıcak günü 39,2 santgrat derece ile Saksonya-Anhalt eyaletindeki Bernburg kasabasında kaydedildi.

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Berlin'de sıcaklara TOMA'lı müdahale

Çiftçilerden hasat yardım talebi

Sıcak hava dalgasından dolayı tarım ürünleri hasadında da ciddi düşüşler yaşanıyor. Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukweid, çiftçilerin bu yılki hasadının geçen yıla göre yüzde 20 azalmasını beklediklerini söyledi.

Rukweid, son 12 haftada yağışların azalması nedeniyle kanola hasadında ise yüzde 30'luk bir azalma beklendiğini ekledi ve çiftçilerin, kayıplarının telafisi için devletten bir milyon euroluk finansal destek talebinde bulunduklarını belirtti.

Patates üreticileri de hasatlarında dörtte birlik bir düşüş beklediklerini ve önümüzdeki sene patates kızartmalarının sadece daha pahalı değil, aynı zamanda patateslerin boyutundaki küçülmeden dolayı daha kısa olacağını kaydetti.

Denizler de etkileniyor

Baltık Denizi'nin sularında olağanüstü bir ısınma yaşanırken, bazı noktalarda su sıcaklığının 23 santirgrat dereceyi geçtiği kaydedildi. Polonya'nın Baltık kıyısındaki 50 plaj ısınan sularda üreyen zehirli bir bakterinin yayılması nedeniyle halka kapatıldı.

Almanya'nın kuzeyindeki Wildeshausen'da bir otobüsün klimasının bozulması nedeniyle fenalaşan 20 çocuğa sağlık ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. İsviçre'nin Zürih kentinde de polis köpeklerine, asfaltın ısınması dolayısıyla patileri yanmasın diye özel ayakkabılar giydirildi. Ülkede ayrıca Çarşamba günü milli bayram vesilesiyle düzenlenecek havai fişek gösterileri, orman yangınlarının çıkma ihtimalinden dolayı bazı bölgelerde yasaklandı.

  • Ik Kil Cenote in Mexico (Patryk Kosmider/Fotolia)

    Yüzmek için en güzel yerler

    Ik Kil Cenote Doğal Çukuru

    Ik Kil Cenote’nin yeşil derin sularına dalmadan önce 26 metre aşağı inmek zorundasınız. Mayalar yüzyıllar önce burayı bir su kaynağı ve kurban sunma yeri olarak kullanmış. Bugün Meksika’nın Yucatan yarımadasında bulunan bu popüler turistik yer ferahlatıcı bir yüzme yeri arayanlar için de cazip bir seçenek.

  • Summer at Lake Walchen in Germany

    Yüzmek için en güzel yerler

    Almanya’da Walchen Gölü

    Bu turkuaz göl Bavyera Alpleri’nin kalbinde yer alıyor. Walhensee veya Walchen Gölü, mükemmel rüzgar koşulları nedeniyle rüzgar sörfü ve deniz meraklıları arasında popüler. Yaz aylarında ortalama 19 derecelik serinletici bir sıcaklığa sahip göle hızlı bir dalış yapmak en iyisi.

  • Tropical beach in Zanzibar with palm trees, hammock and canvas chairs (picture alliance / blickwinkel/M)

    Yüzmek için en güzel yerler

    Zanzibar’ın cennet plajları

    Kumlu plajları ve göz kamaştıran sularıyla Afrika'nın doğusundaki Zanzibar bir turist cenneti. Giderek daha popüler bir tatil yeri olmasına rağmen, Hint Okyanusu’nda yüzmek için hala güzel balıkların eşlik ettiği sakin yerler bulabilirsiniz.

  • Havasu Falls in Grand Canyon National Park, Arizona, USA (picture-/alliiance/Bildagentur-online)

    Yüzmek için en güzel yerler

    ABD’de Havasu Şelaleleri

    Yüzme takımını ve yürüyüş ayakkabılarını topla. Havasu Şelaleri’nin zümrüt sularına dalmadan önce, Büyük Kanyon Milli Parkı’nda 16 kilometrelik bir yürüyüş yapmanız gerekecek. Yorucu gibi gelse de sonunda büyük ödül böyle bir suda yüzmek.

  • Lake Cauma in Switzerland (picture-alliance/Keystone/A. Balzarini)

    Yüzmek için en güzel yerler

    İsviçre’de "Alplerin İncisi"

    İsviçre’nin bozulmamış doğasının ortasında "Alplerin İncisi" olarak anılan bir yer var: Caumasee ya da Cauma Gölü. Turkuaz su, adeta rahatlatcı bir yüzmeye davet ediyor. Sadece 2 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridiyle göl oldukça küçük. Ancak sapa konumundan dolayı asla kalabalık değil.

  • Bora Bora in French Polynesia (picture-alliance/dpa/F.Lanting)

    Yüzmek için en güzel yerler

    Bora Bora’da lüks bir yüzme

    Bir lagün ve bariyer resifiyle çevrili olan Fransız Polinezyası’ndaki Bora Bora adalar grubu, lüks tatil köyleri, su üzerindeki bungalovlar ve balayı çiftleriyle ünlü. Yüzme, dalış ve şnorkelli yüzme için tenha yerler sunuyor.

  • Skradinski Buk waterfall in Croatia (picture-alliance/D.Jaramaz)

    Yüzmek için en güzel yerler

    Hırvatistan’da Skradinski Buk şelalesi

    Hırvatistan’daki Skradinski Buk şelaleleri ise o kadar tenha değil. Yekpare doğal havuz, eşsiz ışık kalitesi ve beraberindeki üç şelaleyle yüzmek için mükemmel bir yer. Dalmaçya’nın Krka Milli Parkı’ndaki şelale, Krka Nehri kıyısındaki en tanınmış ve güzel yerlerden biri.

  • Marshall Islands

    Yüzmek için en güzel yerler

    Marshall Adaları’ndaki doğal mükemmellik

    Marshall Adaları Cumhuriyeti Pasifik’in ortasında, 29 mercan adasından oluşuyor. Beyaz kumsallar, palmiye ağaçları, berrak sular ve renkli balıklar… Dalış için mükemmel olan adalar kartpostal güzelliğinde.

  • Shore of Lake Louise at sunrise with canoes and Canadian Rocky Mountains Banff National Park Alberta (Imago/All Canada Photos)

    Yüzmek için en güzel yerler

    Buz gibi sularıyla Louise Gölü

    Burası herhalde herkes için en ferahlatıcı yüzme yeri. Kanada Rocky Dağları’nın Banff Ulusal Parkı’ndaki Lake Louise’in suları her yıl Haziran ayına kadar donuk durumda oluyor. Buzul soğuklarına dayanabiliyorsanız, çarpıcı bir manzarayla ödüllendirileceksiniz.


Orman yangınları artıyor

Sıcaklar nedeniyle orman yangınlarının çıkma ve yayılma ihtimali tüm kıtada artış gösteriyor. Geçen hafta Pazartesi günü Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında birçok farklı noktada başlayan orman yangınlarında şu ana kadar en az 92 kişi yaşamını yitirdi.

İspanya'nın 50 idari bölgesinin 27'sinde sıcaklıktan dolayı "aşırı risk" ilan edilirken, Portekiz'de ise Sağlık Bakanlığı yetkilileri, rüzgarlarla birlikte Kuzey Afrika'dan gelecek kum fırtınalarına karşı uyarıda bulundu. Ülkede ek olarak 11 bin itfaiye görevlisi ve 56 hava aracı orman yangını tehlikesine karşı alarm durumuna getirildi.

Sıcakların kazananı da var

Almanya'daki bira üreticileri sıcak hava dalgası dolayısıyla 2018'in ilk yarısında geçen yıla oranla satışlarda yüzde 0,6'lık bir artış olduğunu açıkladı. Alman Bira Üreticileri Birliği Sözcüsü Marc-Oliver Huhnholz özellikle alkolsüz içeceklerine büyük bir talep olduğunu kaydetti.

Danimarka'da da Meteoroloji Enstitüsü, hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1920 yılından bu yana en güneşli Temmuz ayının yaşandığını açıkladı ve yerel TV2 televizyonu alkollü içeceklerdeki tüketimin genel olarak azaldığını, alkolsüz bira, maden suyu ve beyaz şarap tüketiminde büyük bir artış kaydedildiğini bildirdi.

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Almanya'da bira şişeleri tükenmek üzere

DW,dpa,AP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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