Almanya'da Yılın En Kötü Kelimesi: Tersine Göç

Alman Dili Cemiyeti, 2023'ün en kötü kelimesi olarak, "Tersine Göç"ü (Remigration) seçti. Cemiyet, gelenekselleşen bu seçimin, toplumda dilin suistimal edilmesine karşı hassasiyet yaratmak için yapıldığını duyurdu.

Alman Dili Cemiyeti (GfDS) 2023 yılının en kötü Almanca kelimesi (Unwort) olarak "Tersine Göç"ü (Remigration) seçti. Cemiyet'in söz konusu sözcüğü seçen jürisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sağ partilerle aşırı sağcıların bu ifadeyi, zorla sınır dışı etme eylemini güzellemek amacıyla kullandığı belirtildi.

Jüri Sözcüsü Constanze Spieß, ağırı sağcıların hedefinin, aslında sosyal bilimlerde kullanılan ve tarafsız bir teknik kavram olan "Tersine Göç" kelimesini sahiplenmek ve anlamını değiştirmek olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni sağcılar bu kelimeyi kullanarak, kültürel bir hegemonya ve etnik bir homojenliğe ulaşmayı amaçlıyor. Bu kelimenin kullanımı ile talep edilen şey, göçmen kökenli insanların temel özgürlük ve medeni haklarını zedeliyor."

Dilin suistimaline karşı hassasiyet

Dil Bilimci Spieß, gelenekselleşen Yılın En Kötü Kelimesi seçimi ile dilin kötüye kullanımı konusunda bir hassasiyet yaratmayı amaçladıklarını belirterek, "Dil stratejik olarak suistimal edildiğinde kanayan yaraya parmak basıyoruz" ifadesini kullandı. İnsanlara dilin kullanımı konusunda kurallar getirmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Spieß, "Biz herkese, dili kullanırken bilinçli ve bilgili olma olanağını sağlamak istiyoruz" dedi.

İlk kez 1991 yılında "Yabancısız" kelimesi ile başlayan Yılın En Kötü Kelimesi seçiminde, 2011 yılında "Döner Cinayetleri", 2017'de "Alternatif Gerçekler", 2020'de "Korona Diktatörlüğü" ve 2022'de "İklim Teröristleri" yılın en kötü kelimesi olmuştu.

Söz konusu kelime, vatandaşların yıl boyunca yaptığı öneriler arasından, GfDS tarafından seçiliyor.

KNA,DW / ET,EC

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