Almanya'da yüksek kiralar yoksulluğu artırıyor

Almanya'da yüksek barınma maliyetleri milyonlarca insanı yoksulluk seviyesinde bir yaşama mecbur bırakıyor. Yeni bir araştırma yoksul sayısının sanılandan 5,4 milyon daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre birçok hane halkı gelirinin yarıdan fazlasını kiraya harcıyor, yüksek konut maliyetleri yüzünden yoksulluk içinde yaşayanların sayısı sanılandan yüksek.

Ülkenin önde gelen yardım kuruluşlarından Paritätische Gesamtverband tarafından Federal İstatistik Bürosu verilerini kullanarak yapılan çalışmaya göre, barınma giderleri düşüldüğünde 17,5 milyon kişinin elinde kalan paranın yoksulluk sınırında olduğu ortaya çıktı. Bu geleneksel yöntemlerle hesaplanan yoksul sayısından 5,4 milyon kişi daha fazla.

Almanya'da bir kişi medyan gelirin yüzde 60'ından daha az kazanıyorsa yoksul kabul ediliyor.

Raporunda yoksulluk hesabı yaparken sadece gelire odaklanmayı eleştiren Paritätische Gesamtverband, konut maliyetleri dikkate alınmadığından milyonlarca kişi yoksulluk istatistiklerinde görünmediğini vurguladı.

Emekliler ve gençlerin durumu

Çalışmada bin 770 euro standart emekli maaşı alan bir kişinin durumu örnek gösterildi: Bu kişi uzun vadeli bir kira sözleşmesiyle 450 euroya barınabiliyorsa yoksul sayılmıyor. Ancak aynı kişi, engelli erişimine uygun bir daireye taşınıp 900 euro kira ödemek zorunda kalırsa yoksul durumuna düşüyor ve istatistiklere de bu şekilde kaydedilmesi gerekiyor.

Kuruma göre özellikle 25 yaş altındaki genç yetişkinler ile 65 yaş üstü yaşlılar "konut yoksulluğundan" en fazla etkilenen gruplar arasında. Yalnız yaşayanlar da kişi başına düşen konut maliyeti daha yüksek olduğundan bu durumdan daha fazla etkileniyor. Ayrıca bölgesel farklılıklar da mevcut: Bremen, Saksonya-Anhalt ve Hamburg'da konut yoksulluğu daha yaygınken; Baden-Württemberg ve Bavyera'da bu durum daha az şiddetli yaşanıyor.

Paritätische Gesamtverband yöneticisi Joachim Rock 23 Şubat'taki erken seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümete kiraları uygun seviyede tutacak politikalar üretmesi, sosyal konutlar inşa edilmesi tavsiyesinde bulundu.

dpa / MUK,TY

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