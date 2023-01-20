Almanya’da yüksek gelirliler de ev alamıyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre yüksek gelirli kesim için bile ev satın almak zorlaştı. Buna göre aylık 3 bin 730 euro net geliri olan çiftler satılık evlerin sadece yüzde 28'ini alabilecek durumda.

Almanya'da enerji krizi, resesyon tehlikesi, banka kredi faizlerinin yükselmesi ve inşaat masraflarındaki artış emlak piyasasını olumsuz etkiledi. Köln'deki Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yaptığı emlak araştırmasına göre yüksek geliri olanlar bile 2022 yılının başlarına göre ev almakta zorlanıyor. Araştırmada 2022 yılı sonunda aylık net geliri 3 bin 730 Euro olan çiftlerin piyasadaki satılık evlerin sadece 28'ini ödeyebilecek durumda olduğu belirtildi. 2022 yılı başında ise bu oran yüzde 40'tı.

Araştırmaya göre çok daha yüksek gelire sahip olanlar için de durum parlak görünmüyor. Toplumun en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesimi için satılık evlerin yüzde 47'si ödenebilir fiyatta. 2022 yılı başında ise bu oran yüzde 62'ydi. Toplumun en fazla gelire sahip kesimi aylık ortalama 5 bin euro net gelire sahip çiftler.

Kira fiyatları da etkilendi

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasına göre özellikle büyük kentler daha pahalı hale geldi. Yüksek gelirlilerinBerlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih ve Stuttgart'ta satın alabileceği müstakil evlerin sayısı fiyat artışları yüzünden yarı yarıya azaldı. Bu durum metropollerin çevresindeki daha küçük yerleşim birimleri için de geçerli.

Ancak ev satın alabilecek durumda olanların sayısı düşmesine rağmen ev fiyatları sabit kaldı, yani düşüş olmadı. Bu durum kiralara yansıdı. Birçok kiracı kendisine ev satın alamadığı için kiralık ev piyasası üzerindeki baskı arttı ve kiralar 2022 yılında 2021'e göre ciddi oranda yükseldi.

Alman Ekonomi Enstitüsü, bu konuda devletin vatandaşlara destek sunması gerektiğini belirtti. Örneğin ilk kez ev alanların gayrimenkul alım vergisinin bir kısmından muaf tutulabileceği kaydedildi. Devletin teşvik edeceği bir ipotek sigortasının da ev satın almanın önündeki engellerin kaldırılmasına yardım edeceği kaydedildi. Böyle bir durumda vatandaşın kredi taksitlerini ödeyememesi halinde devletin devreye girebileceği vurgulandı.

DW / HT,JD