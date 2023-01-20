  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Deutschland Wohnen Stadtrandsiedlung Fahrland Wort der Woche Speckgürtel
Fotoğraf: picture alliance/dpa
EkonomiAlmanya

Almanya’da yüksek gelirliler de ev alamıyor

1 saat önce

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre yüksek gelirli kesim için bile ev satın almak zorlaştı. Buna göre aylık 3 bin 730 euro net geliri olan çiftler satılık evlerin sadece yüzde 28'ini alabilecek durumda.

https://p.dw.com/p/4MTM9

Almanya'da enerji krizi, resesyon tehlikesi, banka kredi faizlerinin yükselmesi ve inşaat masraflarındaki artış emlak piyasasını olumsuz etkiledi. Köln'deki Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yaptığı emlak araştırmasına göre yüksek geliri olanlar bile 2022 yılının başlarına göre ev almakta zorlanıyor. Araştırmada 2022 yılı sonunda aylık net geliri 3 bin 730 Euro olan çiftlerin piyasadaki satılık evlerin sadece 28'ini ödeyebilecek durumda olduğu belirtildi. 2022 yılı başında ise bu oran yüzde 40'tı.

Araştırmaya göre çok daha yüksek gelire sahip olanlar için de durum parlak görünmüyor. Toplumun en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesimi için satılık evlerin yüzde 47'si ödenebilir fiyatta. 2022 yılı başında ise bu oran yüzde 62'ydi. Toplumun en fazla gelire sahip kesimi aylık ortalama 5 bin euro net gelire sahip çiftler.

Kira fiyatları da etkilendi

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasına göre özellikle büyük kentler daha pahalı hale geldi. Yüksek gelirlilerinBerlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih ve Stuttgart'ta satın alabileceği müstakil evlerin sayısı fiyat artışları yüzünden yarı yarıya azaldı. Bu durum metropollerin çevresindeki daha küçük yerleşim birimleri için de geçerli.

Ancak ev satın alabilecek durumda olanların sayısı düşmesine rağmen ev fiyatları sabit kaldı, yani düşüş olmadı. Bu durum kiralara yansıdı. Birçok kiracı kendisine ev satın alamadığı için kiralık ev piyasası üzerindeki baskı arttı ve kiralar 2022 yılında 2021'e göre ciddi oranda yükseldi.

Alman Ekonomi Enstitüsü, bu konuda devletin vatandaşlara destek sunması gerektiğini belirtti. Örneğin ilk kez ev alanların gayrimenkul alım vergisinin bir kısmından muaf tutulabileceği kaydedildi. Devletin teşvik edeceği bir ipotek sigortasının da ev satın almanın önündeki engellerin kaldırılmasına yardım edeceği kaydedildi. Böyle bir durumda vatandaşın kredi taksitlerini ödeyememesi halinde devletin devreye girebileceği vurgulandı.

DW / HT,JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Araştırma: Almanya’da emlak sahipleri daha da zenginleşti

Araştırma: Almanya’da emlak sahipleri daha da zenginleşti

DIW’nin araştırmasına göre Almanya’da emlak sahibi olanların mal varlığı arttı. Ancak Almanya’da ortalama varlık seviyesindeki artışa rağmen yoksul ve varlıklı kesim arasındaki uçurum kapanmıyor.
Ekonomi2 Ekim 2019

Emlak sektörünün umudu Almanyalı Türkler

Emlak sektörünün umudu Almanyalı Türkler

Türkiye’de gayrimenkul sektörü daralınca gözler yurt dışında yaşayan Türklere çevrildi. Ekonomik krizin satışları etkilediği sektör, Düsseldorf’taki gayrimenkul fuarında Almanyalı Türklere ulaşmayı hedefliyor.
Ekonomi9 Şubat 2019
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukraine Russland Konflikt

ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık yardım

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Anayasa hukukçuları: Erdoğan yeniden aday olamaz

Anayasa hukukçuları: Erdoğan yeniden aday olamaz

Hukuk devleti ilkesi20 saat önce
HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan

HDP'nin kendi adayını çıkarması seçimi nasıl etkiler?

HDP'nin kendi adayını çıkarması seçimi nasıl etkiler?

Politika22 saat önce
2017'deki referandum öncesi AKP'li bakan ve vekillerin Almanya'daki seçim etkinliklerine izin verilmemesi diplomatik krize neden olmuştu.

Türkiye'deki seçim yarışı Almanya'ya mı taşınıyor?

Türkiye'deki seçim yarışı Almanya'ya mı taşınıyor?

Politika22 saat önce
Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi

Hrant Dink davası: 14 yıl süren yargılamada neler yaşandı?

Hrant Dink davası: 14 yıl süren yargılamada neler yaşandı?

Hukuk ve Adalet19 Ocak 2023
AKP'nin kurucu üyelerinden Bülent Arınç

Bülent Arınç: Tayyip Bey'in gerçek dava arkadaşıyım

Bülent Arınç: Tayyip Bey'in gerçek dava arkadaşıyım

Politika19 Ocak 2023
Pressebild Greenpeace Mittelmeer | Kunststoffabfälle

AB'nin atık ihracatı: Türkiye'ye plastik çöp takibi geliyor

AB'nin atık ihracatı: Türkiye'ye plastik çöp takibi geliyor

Doğa ve Çevre18 Ocak 2023
Ana sayfaya dön