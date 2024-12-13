Almanya'da vergiye indirim, çocuk parasında 5 euro artış

Almanya'da koalisyon ortakları, Şubat ayında yapılacak olan erken seçimlerden önce vergi indirimleri ve ebeveynlere verilen çocuk parasında artış yapılması konusunda uzlaşmaya vardı. Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan ve geçen ay dağılan hükümetin öngördüğü düzenlemeyle Ocak ayından itibaren enflasyon bağlantılı vergi artışının frenlenmesi ve enflasyonun gelir vergisi üzerindeki olumsuz etkisinin dengelenmesi amaçlıyor. Bu, önceki yasa tasarısına göre 2025 ve 2026 için yaklaşık 11 milyar euroluk bir rahatlama anlamına geliyor. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi hedeflenen düzenlemeye göre, çocuk parası ise 5 euro artırılarak aylık 255 euroya yükseltilecek.

Hükümetin dağılmasında başrolde olan FDP'nin Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, sermaye sahiplerine yakınlığıyla bilinen partinin, şirketler için bürokratik maliyetlerin tasarıdan çıkarılması üzerine Federal Meclis'teki oylamada tasarının kabul edilmesi yönünde eski koalisyon ortaklarına destek vereceği belirtildi.

Düzenlemenin eski üçlü koalisyonun parlamentoda sahip olduğu çoğunlukla önümüzdeki hafta Federal Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Önerinin meclisten geçmesinin ardından Noel öncesi Federal Konsey'in onayını alıp alamayacağı ise belirsiz.

Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, 2025'te geriye dönük bir karar almanın da mümkün olduğunu belirterek düzenlemeye destek vermeyeceklerini açıklamıştı.

Güven oylaması yapılacak

FDP, SPD'li Başbakan Olaf Scholz'un bir bütçe anlaşmazlığının ardından parti lideri Christian Lindner'i maliye bakanlığı görevinden alması üzerine geçen ay koalisyondan çekilmişti. Bu olayın ardından ülkede FDP'nin ayrılığı kasıtlı olarak önceden planlayıp planlamadığına yönelik kapsamlı bir tartışma başlamıştı.

Azınlık hükümetiyle iktidarda kalan Başbakan Scholz'un Pazartesi günü yapılacak güven oylamasını kaybetmesi bekleniyor. Böylece, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerin önü açılmış olacak.

Reuters, dpa / SÖ, CÖ

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