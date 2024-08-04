Almanya'da vatandaşlığa geçişlerde bekleme süreleri arttı

Almanya'da vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığın önündeki engelleri kaldıran yasa, ülkedeki göçmenlerin Alman vatandaşı olmak üzere yaptıkları başvurularda artışa sebep olurken yoğunluk nedeniyle işlem sürelerinde de uzamaya yol açtı.

Alman Şehirler Birliği Başkanı Helmut Dedy, "Yeni düzenleme vatandaşlığa geçişin sadece kolaylaşacağı şeklinde algılanmakla kalmıyor, vatandaşlığa geçişin hızlanacağı izlenimini de yaratıyor. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. En azından önümüzdeki aylarda bu mümkun değil" diye konuştu. Alman haber ajansı dpa'ya verdigi demeçte Dedy, iş yoğunluğu zaten fazla olan belediyelerde yeni başvurularla işlemlerin daha da yavaşladığını söyledi. Dedy, "Vatandaş olmak isteyenler şimdilik sabırlı olmak zorunda" diye ekledi. Bir yılı aşan süreçler

Vatandaşlık reformuyla artan başvurular nedeniyle bekleme süreleri arttı. Örneğin doğudaki Erfurt kentinde işlemlerin başlamasına kadar geçen sürenin bir yıldan fazla sürdüğü belirtiliyor. İşlemlerin kendisinin ise başvurunun karmaşık olup olmamasına bağlı olarak üç ila altı ay sürdüğü aktarılıyor. Thüringen eyaletinin başkenti olan Erfurt'ta Haziran'da 68 vatandaşlık başvurusu yapılırken bu sayı geçen ay 114'e ulaştı.

Hem eyalet hem de kent olan kuzeydeki Hamburg'da vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesiyle başvurularda yoğun artış beklendiği için önceden hem işlemlerin dijitalleştirilmesine ağırlık verildiği hem de personel sayısının artırıldığı açıklandı. Hamburg'daki işlemlerin tamamlanmasının ise bir yıl civarında sürdüğü belirtiliyor. Yeni yasanın yürürlüğe girdiği 27 Haziran'dan bu yana Hamburg'da 3 bin civarında başvuru yapıldığı bildirildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış anlamına geliyor.

Suriye, Afganistan, Türkiye, Irak vatandaşlarının Hamburg'daki vatandaşlık başvurularında ilk sıralarda olduğu açıklandı. Vatandaşlık için başvuru yapanların ortalama 12,5 yıl Almanya'da yaşadıkları belirtiliyor.

Almanya daha kolay vatandaşlık vermeye hazırlanıyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Personel sıkıntısı

Alman Şehirler Birliği, pek çok kentin, vatandaşlığa geçiş belgelerinin törenle verilmesi için elinden geleni yaptığını da açıkladı. Ayrıca vatandaşlığa geçiş bölümlerinde personel sayısının artırıldığı da duyuruldu.

Ancak belediyelerin elindeki imkânların sınırına gelindiğini belirten Dedy, "Yeni işlemler ve onlara bağlı olarak yeni teamüller nedeniyle oluşan personel sıkıntısı kolayca ortadan kaldırılabilecek gibi değil" diyor.

Yeni yasa hangi yenilikleri getirdi?

Yürürlüğe giren yeni yasa, Alman vatandaşı olmaya yönelik kendi kendine geçinebilecek koşullara sahip olan kişilerin sekiz yıl yerine beş yıl Almanya'da ikamet etmiş olması hâlinde vatandaşlık için basvuru yapabilmesini mümkün kılıyor. Kısa sürede ülkeye uyum gösterme, eğitim veya işte başarı, Almanca öğrenmiş olmak ya da fahri projelerde yer alma gibi durumlarda ise bu süre, vatandaşlığa geçişten sorumlu resmi dairelerin takdirine göre üç yıla kadar inebiliyor.

Yasayla birlikte, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin mevcut vatandaşlığından çıkması şartı da kaldırıldı. Bu durum, Almanya'daki çok sayıda Türk vatandaşının Alman vatandaşlığına da sahip olmak için başvuruda bulunacağı yönünde beklenti yaratmıştı.

DW,dpa/ETO,CÖ

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