Almanya'da vakalar artıyor kısıtlama tartışmaları büyüyor

Almanya'da federal hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 12 bin 626 yeni vaka tespit edildi. Bu rakam bir hafta önce aynı güne kıyasla dört bin 226 vaka daha fazla. Salgın nedeniyle son 24 satte 21 kişi de yaşamını yitirdi.

Eyalet yönetimleri de vaka artışları karşısında yeni önlemler alma baskısı altında kalıyor. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde yedi günde her yüz bin kişide yeni vaka sayısını ortaya koyan insidans değeri 122'ye çıkarken, eyalet yönetimi okul ve kreşleri açık tutmak istediğini belirtiyor.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Leverkusen ve Wuppertal şehirlerinde ise insidans değeri 200'ün üzerine çıkmış durumda. Düsseldorf'taki eyalet yönetimi yaz tatilinin bitmesi ile tatilden dönenlerin artışta payı olduğuna işaret ediyor. Virüsü yurt dışında kapmış olduklarından şüphelenilen vakaların yüzde 10,5 düzeyinde olduğu belirtiliyor. Genç yaşta olanlar ve yurt dışı tatilden dönenlerin daha fazla test olmasından ötürü bunun saptanabildiği kaydediliyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Dirk Wiese yeni vakaların çoğunlukla tatilden dönen büyük kısmı aşılanmamış tatilcilere dayandığını kaydetti.

3G: Aşılılar, iyileşenler, negatif test sonucu ibraz edenler

Korona ile mücadelede "3G" şartı

Almanya'da koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi üzerine geçen hafta federal ve eyalet düzeyindeki toplantı sonrası pazartesi gününden itibaren kamusal kapalı alanlara sadece "3G" şartı olarak bilinen koşulları yerine getirinlerin girebilmeleri kararlaştırılmıştı. 3G, aşılılar, hastalığı geçirmiş olanlar veya negatif test ibraz edenler için kullanılan bir tanımlama.

Hükümet ayrıca yeni kısıtlamalar için insidans değerinin değil 100 bin kişide hastaneye yatma oranının esas alınmasına karar vermişti. RKI'ye göre bu değer Perşembe günü 1,56 seviyesinde ve artıyor. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı ise 832 olarak bildirildi.

Bavyera eyaleti başbakanı Markus Söder aşılama kampanyasına ivme kazandırılması gerekitğini belirtiyor. Ülkede iki doz aşılananlar toplam nüfusun yüzde 59,7'si düzeyinde.

Öte yandan Hamburg eyaletinde ise tiyatro ve özel işletmelere aşılıları ve hastalığı geçirmiş olanları kabul etme seçeneği verildi.

Kendilerine test yapan öğrenciler

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Aile Bakanı Joachim Stamp ise artan vaka sayılarına rağmen okul ve kreşleri açık tutmak istediklerini kaydetti. Stamp pediatristlere göre korona kısıtlamalarının çocuklarda iletişim bozukluğu, korku ve aşırı kilo gibi sorunlara yol açabildiğini kaydetti.

rtr/SSB, HS

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