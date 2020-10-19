 Almanya′da vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıktı | ALMANYA | DW | 22.10.2020

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ALMANYA

Almanya'da vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıktı

Almanya’da pandeminin başından bu yana bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Son 24 saat içinde koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişilerin sayısı 11 bin 287 olarak kayıtlara geçti.

Köln

Köln

Almanya'da koronavirüs pandemisinden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği rakamlara göre son 24 saat içinde 11 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Almanya'da pandeminin başından bu yana en büyük sayı 7 bin 830 vaka ile Cumartesi günü kaydedilmişti. Böylece günlük yeni vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıkmış oldu.

Vaka sayısının yüksek çıkmasında pandeminin başladığı bahar aylarına nazaran daha fazla test yapılmış olmasının da rol oynadığı belirtiliyor. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) bugün Almanya'da pandeminin gelişimine dair bir basın bilgilendirmesi yapması bekleniyor. RKI'nin dün açıkladığı durum raporunda "Şu anda Almanya’daki nüfus içerisinde bulaşmaların ivmelenerek arttığı gözlemlenmektedir" denilmiş ve halktan pandeminin yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere eksiksiz bir şekilde uyması istenmişti. RKI'nin saydığı tedbirlerin başında sosyal mesafe, hijyen kuralları, kapalı alanların havalandırılması ve maske takılması geliyor.

Almanya'da 22 Ekim itibarı ile 392 bin 49 kişi koronavirüse yakalandı, koronavirüsten kaynaklı ölümler ise 9 bin 905 olarak kayıtlara geçti. Eylül ayından bu yana Almanya'da bir hafta içinde yapılan koronavirüs testlerinin sayısı 1,1 milyon ile 1,2 milyon arasında değişiyor. Ancak testlerde pozitif sonuç çıkma oranının yüzde 0,75'ten yüzde 3,63'e yükseldiği belirtiliyor.

Almanya'da 100 bin kişide 50'den fazla yeni vaka görülen yerler riskli bölge kabul ediliyor. Şu anda ülkenin üçte biri riskli bölge durumunda.

dpa / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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