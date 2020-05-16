Almanya'da vaka sayısı 174 bini aştı

Almanya'nın salgınla mücadeledeki en yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI) son 24 saatte 583 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Böylece Almanya'da toplam vaka sayısı 174 bin 355'e çıktı. 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 7 bin 914'e ulaştı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre 153 bin 400 kişi ise hastalığı atlattı.

Meksika'da ölenlerin sayısı 5 bini aştı

Meksika'da 5 binden fazla kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Meksika hükümeti yaptığı açıklamada, cumartesi günü 278 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 5 bin 45'e çıktığını duyurdu. Ülkede vaka sayısı ise 47 bininin üzerinde. 32 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi. Meksika'da yapılan koronavirüs test sayısı diğer ülkelere göre düşük. New York Times ve Wall Street Journal kendi yaptıkları araştırmalara göre Meksika'daki vaka sayısının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu bildiriyor.

Video izle 07:21 Paylaş Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3cCmw Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?

Çin'de beş yeni vaka daha

Çin Ulusal Sağlık Dairesi beş yeni tip koronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı. Bir önceki gün bu rakam sekizdi. Yetkililer virüsün yurtdışından Çin'e gelenlerde çıktığını duyurdu. Ülkedeki toplam vaka sayısı böylece 82 bin 947'ye yükseldi. Ölenlerin sayısı ise resmi rakamlara göre 4 bin 634.

Çin'de yeni vakalara rastlandı

Brezilya'da salgın hızla yayılıyor

Brezilya'da 14 bin 919 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 233 bin 142'e ulaştığı bildirildi. Brezilya vaka sayısı en fazla olan altıncı ülke konumuna yükseldi. Brezilya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ise 816 artarak 15 bin 633'e çıktı.

Brezilya'da salgının hızla yayılması endişelere neden oluyor

AB Komisyonu'ndan korona krizinde Rusya uyarısı

AB Komisyonu korona krizi nedeniyle "Rusya kaynaklı dezenformasyon kampanyaları" konusunda uyarıda bulundu. Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Gözlemlerimiz Kremlin dostu kaynaklar ve Rusya devlet medyasının komplo teorileri ve yanlış bilgileri (dezenformasyon) AB içinde ve komşularında yaydığını gösteriyor" denildi. Bild gazetesine açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano bu kampanyaların amacının AB ve birliğe üye ülkelerin güvenilirliğini ve krizle başetme yöntemlerini tartışmaya açmak olduğunu belirtti.

AFP, rtr, / HT,SSB

© Deutsche Welle Türkçe