Almanya'da vaka sayısı 10 bini aştı

Koronavirüs ile mücadelede ülkeler hangi önlemleri aldı?

Dünya Sağlık Örgütü‘nün pandemi diye derecelendirdiği ve merkezinin de Avrupa olduğunu söylediği salgın can almaya devam ediyor. Peki ülkeler, COVID-19 ile mücadelede ne tür önlemler alıyor?