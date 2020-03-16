 Almanya′da vaka sayısı 10 bini aştı | ALMANYA | DW | 18.03.2020

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ALMANYA

Almanya'da vaka sayısı 10 bini aştı

Almanya'da koronavirüs vaka sayısının 10 bini aştığı bildirildi. Başbakan Angela Merkel'in akşam saatlerinde televizyondan halka seslenmesi bekleniyor.

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Almanya'da koronavirüs vaka sayısının on bini aştığı bildirildi. T-Online internet haber sitesinin resmi verilerden yaptığı derlemeye göre ülke çapında Çarşamba günü TSİ 13.40 itibarıyla teyitli 10 bin 87 vaka bulunuyor. Ölü sayısı ise 26 olarak kaydedildi.

T-Online, verilerin eyaletler ve bakanlıklardan temin edilen resmi rakamlardan derlendiğini bildirdi.

Başbakan Angela Merkel'in akşam saatlerinde hükümetin aldığı önlemlerle ilgili bilgi vermek üzere televizyonda halka seslenmesi bekleniyor. Hükümet sözcüsü, Merkel'in konuşmasında yeni önlemler açıklamayacağını, halkı mevcut önlemleri uygulamaya çağıracağını bildirdi.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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