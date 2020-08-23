Almanya'da vaka artışı korkutuyor

Almanya'da koronavirüs vakalarındaki hızlı artış endişe yaratıyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından perşembe sabahı açıklanan verilere göre Almanya'da son 24 saat içerisinde 4 bin 58 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu süre içinde 16 kişi de hayatını kaybetti. Vaka sayılarının ulaştığı son rakamlar Almanya'da salgının başladığı ilk dönemlerdeki seviyeye yaklaşıldığını gösteriyor. Ülkede 24 saat içerisinde en yüksek vaka sayısı yaklaşık 6 bin 500 ile Nisan ayında görülmüştü.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler,

vaka sayılarındaki artıştan dolayı endişeli olduklarını açıkladılar. Perşembe günü Berlin'de açıklamalarda bulunan Spahn ve Wieler, halktan hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymalarını ve yürürlükteki önlemleri ihmal etmemelerini istediler. Wieler, günlük vaka sayısının 10 bini aşmasının olası olduğunu belirterek, ancak önlemler sayesinde bu durumun engellenebilecegini kaydetti.

"Almanya kışa hazır"

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn (solda) ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler

Sağlık Bakanı Spahn, vaka sayılarındaki artışa rağmen Almanya'nın sonbahar ve kışa "çok iyi derecede" hazırlıklı olarak girdiğini söyledi. Spahn, şimdiye kadar kaydedilen ölüm vakaları ve yoğun bakımdaki toplam 470 hasta sayısını “Nispeten düşük” sözleriyle değerlendirdi. Alman sağlık sisteminin sorunla başedecek düzeyde olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı, hastalığın tedavisinde başlangıca göre daha deneyimli olunduğunu vurguladı.

Alman Sağlık Kasalarına Tabi Federal Hekimler Birliği (KBV) (Kassenärztlichen Bundesvereinigung) Başkanı Andreas Gassen hastanelerde halen 8 bin 500 yoğun bakım için ayrılan yatağın boş olduğunu belirtti. Gassen, bu rakamın İtalya ve İspanya'daki toplam yoğun bakım yatağından fazla olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca Gassen, yaklaşık 12 bin yatağın da acil durumlar için rezerve edildiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yeni kısıtlamalar konusunda uyardı

Komşularda da artış var

Almanya'nın sınır komşusu Fransa'da da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saat içerisinde 18 bin 746 yeni vaka tespit edildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çarşamba akşamı TF1 ve France2 televizyon kanallarında yaptığı açıkalamarda ''Yeni kısıtlamalara başlamalıyız'' dedi.

Almanya'nın sınırlarını paylaştığı bir diğer komşu ülke olan Çek Cumhuriyeti'nde de vaka sayıları artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 5 bin 335 yeni vaka tespit edildi. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek sayı. Çek Cumhuriyeti ayrıca Avrupa genelinde son iki haftada salgının kişi başına en hızlı yükseldiği ülke.

İtalya'da kamusal alanda maske takma mecburiyeti

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerden biri olan İtalya'da da kamusal alanda yeni tedbirler alınmaya başlandı. Vaka sayılarının hızla artışını önlemek için ülkede çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere kamusal alanlarda maske takma mecburiyeti getirildi.

Başbakan Giuseppe Conte ''Evden çıkarken maske takmayanlar bin euroya kadar ceza riski ile karşı karşıya olacak'' dedi. Maske takma mecburiyetinden sadece altı yaş altı çocuklar ve sağlık sorunları nedeniyle maske takamayan kişiler muaf tutulacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 36 bin kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da dün itibarıyla tespit edilen 3 bin 678 yeni vaka bulunuyor.

Hindistan'da endişe verici rakamlar

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saat içinde kaydedilen 78 bin 524 yeni vaka ile ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 840 bine ulaştı, son 24 saat içerisinde ise 971 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 105 bin 526 oldu. Hindistan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ülkeler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada. Hindistan'ı üçüncü sırada Brezilya takip ediyor.

Japonya Kasım ayından itibaren bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağını kaldırmayı planlıyor.

Japonya seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor

Diğer yandan Japonya Kasım ayından itibaren bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağını kaldırmayı planlıyor. ''Yomiuri'' gazetesinde yayınlanan habere göre aralarında Çin, Tayvan, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, Vietnam ve Malezya'nın da bulunduğu onbir ülkeye seyahat tekrar mümkün olacak.

dpa, AFP / NS, TY

© Deutsche Welle Türkçe