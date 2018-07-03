 Almanya′da tutuklu İranlı diplomat Belçika′ya iade edildi | AVRUPA | DW | 09.10.2018

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AVRUPA

Almanya'da tutuklu İranlı diplomat Belçika'ya iade edildi

2014'ten bu yana Viyana'da görev yapan İranlı diplomat, rejim karşıtı İranlı muhaliflere terör saldırısı planlamakla suçlanıyor. Alman polisinin Temmuz ayında tutukladığı diplomat, Belçika'ya iade edildi.

Symbolbild Iran Atom Archiv 18.06.2014 Wien (picture alliance/AP Photo)

Avusturya'da görevli İranlı diplomat, rejim karşıtı İranlı muhaliflere Fransa'da terör saldırısı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Temmuz ayında Almanya'da tutuklanmasının ardından Salı günü Belçika'ya iade edildi.

2014 yılından bu yana Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İran Büyükelçiliği'nde görev yapan bir diplomat olan Asedullah Asadi'nin büyükelçilik bünyesinde İran ve yurt dışındaki muhalif grupları izleyen istihbarat ekibinin bir parçası olarak çalıştığı düşünülüyor. İddialara göre Asadi, Fransa'da sürgünde yaşayan rejim karşıtı İranlılara karşı düzenlenmesi planlanan bir terör saldırısının da fikir babası.

Söz konusu saldırının, 30 Haziran'da, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte'de düzenlenen, Paris merkezli "İran Milli Direniş Konseyi" mensuplarının katılacağı bir etkinliği hedef alması planlanıyordu. Etkinliğe rejim karşıtı yaklaşık 25 bin kişi katılmıştı.

Asadi, sözü edilen saldırıyı düzenlemeleri amacıyla Belçika'da yaşayan bir çifte 500 gram ağırlığında patlayıcı madde aktarmakla suçlanıyor. Söz konusu çift, saldırıyı planlamadan kısa süre önce, arabalarındayken, Belçikalı güvenlik güçlerince durdurulmuş ve böylece saldırıya engel olunmuştu.

Ertesi gün Asadi'nin de aralarında bulunduğu toplam altı kişi Avrupa çapında yapılan operasyonlar ile tutuklanmıştı. Alman polisinin Bavyera'da tutukladığı Asadi için Belçika Temmuz ayında iade talebinde bulunmuştu. Brüksel'deki başsavcılığın iade talebine Bavyera kenti Bamberg'te bulunan mahkemeden geçen hafta olumlu yanıt geldi. Bunun üzerine Almanya, 46 yaşındaki Asadi'yi Salı günü Belçika'ya iade etti.

İran'dan kınama

Asadi'nin Almanya'da tutuklanması, diplomat statüsü yalnızca Avusturya'da geçerli olduğu ve Belçika, Avrupa çapında bir yakalama emri yayınladığı için mümkün oldu.

Tahran ise diplomatları hakkındaki hukuki sürece sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Bamberg mahkemesinin kararının ardından yayınlanan açıklamada, "Suçlamaları reddediyor, İranlı diplomatın tutuklanmasını sert bir biçimde kınıyor ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denilmişti.

Fransa ise misilleme olarak geçen hafta Asadi'nin mal varlığını altı aylık süreyle dondurmuştu. Fransız makamları, engellenen saldırının arkasında İran istihbaratının olduğu görüşünde.

dpa,AFP/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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