Almanya’da tren kazası: En az dört kişi yaşamını yitirdi

Almanya’nın Bavyera eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az dört kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. Garmisch-Partenkirchen bölgesinde meydana gelen tren kazasında en az dört kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis yetkilileri kazada 30 kişinin yaralandığını, bunlardan 15'inin hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.

Kazanın meydana geldiği esnada söz konusu trenin oldukça dolu olduğunu aktaran bir emniyet müdürlüğü yetkilisi de büyük bir kurtarma operasyonunun yürütüldüğünü söyledi.

Münih yönünde seyretmekte olan trenin raydan çıkmasına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Kazada bazı vagonların devrildiği ve Garmisch-Partenkirchen'deki kayak merkezinin kuzeyinde bir setten aşağı yuvarlandığı kaydedildi.

DW,AFP/SÖ,HT