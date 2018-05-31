 Almanya′da toplu ulaşım seferberliği | ALMANYA | DW | 15.08.2018

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ALMANYA

Almanya'da toplu ulaşım seferberliği

Alman belediyeleri kentlerdeki hava kirliliğine karşı önlem alıyor. Toplu taşıma araçlarının cazibesini artırmak için alınacak önlemler arasında biletlerin ucuzlatılması da var.

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Alman belediyelerinin temsilcileri toplu ulaşım için hazırlanan model projeyi beğendiklerini ancak dizel motorların gaz emisyonuna çare bulunması gerektiğini duyurdu. Belediye İşletmeleri Birliği Başkanı Michael Ebling Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada federal devlet tarafından teşvik edilen model kentlere uygun ilk planları olumlu karşıladıklarını söyledi. Ebling zor durumdaki belediyelere yapılan yardımlara süreklilik kazandırılması gerektiğini de belirtti.

Federal devlet yüksek hava kirliliğiyle mücadele amacıyla model kentlerdeki otobüs ve tramvay ulaşımı için hazırlanacak projelere 2020 yılına kadar 130 milyon euro teşvik uygulayacak.

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Akıllı kent Hamburg: Trafik sorununu nasıl çözdüler?

Aralarında Bonn'un da bulunduğu beş şehirde biletler ucuzlatılıp sefer sayısı arttırılacak ve hatlar uzatılacak. Bu uygulamayla otomobil sürücülerinin toplu taşıma araçlarından daha fazla yararlanmalarına yardımcı olunacağı ve eski dizel motorlu araçların trafikten men edilmesinin önlenebileceği belirtiliyor.

Alman Belediyeler Birliği hazırlanan programın sadece gerçek ulaşım dönüşümünün yapı taşlarından biri olabileceği görüşünde. Alman belediyeleri elektrikli otobüs sayısının arttırılmasını ve nakliye araçlarının emisyonsuz motorlarla donatılmasını talep ediyor. Aynı zamanda düşük emisyonlu ulaşım uygulamasının 2020 yılından sonra da sürdürülmesi ve otomotiv endüstrisinin daha kararlı adımlar atması da isteniyor. Belediye yönetimleri Federal Hükümetten Eylül ayında eski model dizel motorlu araçların fiziki donanımıyla ilgili kararını açıklamasını da bekliyor.

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Çevreyi kirletmeden de ulaşım mümkün

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Akıllı kent Hamburg: Trafik sorununu nasıl çözdüler?  

Çevreyi kirletmeden de ulaşım mümkün  

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