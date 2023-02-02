Almanya'da toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Almanya'da yaklaşık üç yıldır yürürlükte olan toplu taşımada maske takma zorunluluğu bugün sona eriyor.

Bugünden itibaren yolcular otobüs, metro, tren, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında maske takmadan seyahat edebilecek. Koronavirüsün Almanya'da da yayılmaya başlamasıyla birlikte 2020 yılının Mayıs ayında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Ancak maske zorunluluğu dönem dönem gerginliklere de yol açmıştı. Almanya Demiryolları'nın (Deutsche Bahn) verdiği bilgilere göre, geçen sene demiryolları çalışanlarına yönelik saldırılarda yüzde 25'lik bir artış oldu. DB, bu saldırıların özellikle maske zorunluluğu nedeniyle meydana gelen tartışmalardan kaynaklandığını açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, resmi olarak maske takma zorunluluğun kalkmasına karşın toplu taşıma araçlarını kullananları "gönüllü" olarak maske takmaya çağırdı. Lauterbach, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid kış dalgalarını engellemeye yönelik önlemlerimiz başarılı oldu. Bu nedenle şehirler arası seyahatlerde maske takma zorunluluğu şimdi kalkabilir. Ancak gönüllü olarak maske takılması gerekir. Ben yapıyorum. Uzun Covid (Long Covid) riski almamak ve başkalarını korumak için..." ifadelerini kullandı.

Maskenin yanı sıra bir süredir Almanya'da birçok eyalet koronavirüs enfeksiyonu geçirenlere yönelik karantina zorunluluğunu da kaldırmaya başladı. Almanya'da enfeksiyon geçirenlere yedi günlük karantina zorunluluğu getirilmişti. Bu kural şu anda sadece Aşağı Saksonya, Bremen ve Hamburg'da uygulanıyor.

AFP,DW/BÖ,EC