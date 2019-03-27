Almanya’da terör operasyonu

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden Württemberg eyaletlerinde düzenlenen polis operasyonlarında terör saldırıları planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Düsseldorf Başsavcılığı'nın sözcüsü, yapılan aramalarda zanlıların ev ya da işyerlerinde "patlayıcı ya da silaha rastlanmadığını" belirtti. Sözcü zanlıların serbest bırakılmalarının dosyanın kapandığı anlamına gelmediğini, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Savcı gözaltına alınan kişilerin "devlet düzenini ağır biçimde tehlikeye düşürecek bir saldırı" hazırlığında olduğu konusunda şüpheler bulunduğunu, ancak saldırının somut hedefi ya da şekli konusunda herhangi bir ipucuna ulaşılamadığını belirtti. Şüphelilerin olası IŞİD bağlantısının polis tarafından araştırıldığını belirten sözcü, "Biz bu grubun, IŞİD’e bağlı küçük bir örgüt ya da IŞİD sempatizanı bir grup olduğu üzerinde duruyoruz" dedi.

Altı kentte polis baskını

Savcılık sözcüsü iki ayrı eyalette cuma ve cumartesi günü yürütülen operasyonlar kapsamında güvenlik güçlerinin, Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg ve Ulm kentlerinde birçok noktada arama yaptıklarını belirtti.

11 zanlıdan bazılarının Tacikistan vatandaşı olduğu bildirilirken, diğer kişilerin uyruğu hakkında açıklama yapılmadı. Yetkililer, operasyonların cuma günü Essen kentinde otomobili ile aşırı hız yapan ve yer yer yaya bölgesinde ilerleyen 19 yaşındaki sürücü ile ilgisinin olmadığını da dile getirdi. Emniyete bağlı özel bir birim dün, bir görgü tanığının ihbarı üzerine aracını park ettikten sonra 19 yaşındaki sürücüyü gözaltına almıştı.

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dpa / ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe