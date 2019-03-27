Almanya’da terör operasyonu: 10 kişi gözaltında

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden Württemberg eyaletlerinde düzenlenen polis operasyonlarında, terör saldırıları planladıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Düsseldorf Başsavcılığı’nın sözcüsü, gözaltına alınan kişilerin "devlet düzenini ağır biçimde tehlikeye düşürecek bir saldırı" hazırlığında olduğu konusunda şüpheler bulunduğunu, ancak saldırının somut hedefi ya da şekli konusunda herhangi bir ipucuna ulaşılamadığını belirtti. Şüphelilerin olası IŞİD bağlantısının polis tarafından araştırıldığını belirten başsavcılık sözcüsü, "Biz bu grubun, IŞİD’e bağlı küçük bir örgüt ya da IŞİD sempatizanı bir grup olduğu üzerinde duruyoruz" dedi.

Altı kentte polis baskını

Savcılık söscüzü iki ayrı eyalette cuma ve cumartesi günü yürütülen operasyonlar kapsamında güvenlik güçlerinin, Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg ve Ulm kentlerinde birçok noktada arama yaptıklarını belirtti.

Gözaltına alınan 10 kişi hakkında tutuklama kararının çıkıp çıkmadığıyla ilgili ise henüz bir bilgi verilmedi. Söz konusu 10 kişiden birinin Tacikistan vatandaşı olduğu bildirilirken, diğer dokuz kişinin uyruğu hakkında açıklama yapılmadı. Yetkililer, operasyonların cuma günü Essen kentinde otomobili ile aşırı hız yapan ve yer yer yaya bölgesinde ilerleyen 19 yaşındaki sürücü ile ilgisinin olmadığını da dile getirdi. Emniyete bağlı özel bir birim dün, bir görgü tanığının ihbarı üzerine aracını park ettikten sonra 19 yaşındaki sürücüyü gözaltına almıştı.

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dpa / ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe