Almanya'da "tehlikeli" radikal İslamcıların sayısı azaldı

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan Alman basın ajansı dpa'ya yapılan açıklamada kasım ayı itibarı ile ülke genelinde radikal İslamcı çevrelerden 679 kişi "tehlikeli" olarak sınıflandırıldı. Temmuz 2018'de polisin bu sınıfa dahil ettiği kişilerin sayısı ise 774 olarak kayıtlara geçmişti.

Alman güvenlik makamları ağır şiddet eylemlerinden terör saldırılarına kadar çeşitli edimlerde bulunma ihtimali olan kişileri "tehlikeli" olarak sınıflandırıyor.

"İzlenme baskısı etkili oldu"

Federal Meclis İçişleri Komisyonu üyesi, Hrıstiyan Demokrat Birlik milletvekili Armin Schuster de konuyla ilgili dpa'ya açıklamalarda bulundu. Schuster Berlin Breitscheid Meydanı'nda üç yıl önce düzenlenen terör saldırısından bu yana izlenme baskısının radikal İslamcılar üzerinde "kesin bir etki" yaptığını söyledi.

CDU milletvekili Schuster polisin radikal İslamcılara faaliyetlerinin izlenmekte olduğunu hissettirdiğini belirterek, ev baskınları ve gözaltı talimatlarının da artık daha erken verilebildiğini söyledi. Schuster güvenlik makamlarının dikkatini ağlar ve gruplardan ziyade tek başına eylem düzenleyebilecek şahıslara yoğunlaştırdığını ifade etti.

Armin Schuster Almanya'nın birçok eyaletinde "tehlikeli" olarak sınıflandırılan kişilerin sınır dışı edilmesi için de birimler kurulduğunu da ifade etti. Almanya genelinde halihazırda radikal İslamcılık başlığı altında binden fazla soruşturmanın bulunduğunu ifade eden Schuster bunların 890'unun eyaletler 150'sinin ise Federal Emniyet Teşkilatı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Polis Sendikası (GdP) ise "tehlikeli" kategorisindeki kişilerin sayısının azalmasının terör tehdidinin azaldığı şeklinde yorumlanmaması gerektiği uyarısı yaptı. Polis içinde daha fazla personelin istihdam edilebilmesi nedeniyle radikal İslamcı teröristler için "keşfedilme riskinin" de arttığını söyleyen GdP Başkanı Jörg Radeck "Ancak bu nedenle tehdit halinin geriye gitmiş olduğunu söyleyemem" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Aralık 2016'da Tunus vatandaşı Anis Amri adlı radikal İslamcı terörist, gasp ettiği bir TIR'la bir noel panayırında dalmış ve 12 kişinin ölümüne neden olmuştu. Saldırıyla ilgili güvenlik açıkları ve güvenlik kurumları arasındaki işbirliği eksikliğini aydınlatmak için bir Federal Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

dpa / EC

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