 Almanya′da taşkömürü madenciliği sona eriyor | ALMANYA | DW | 21.12.2018

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ALMANYA

Almanya'da taşkömürü madenciliği sona eriyor

Almanya'nın çalışır vaziyetteki son maden kuyusu tarihi bir gün yaşayacak. Bottrop'taki madenden son kez taşkömürü çıkartılacak.

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Almanya'nın son taşkömürü madenine hüzünlü veda

Almanya'daki taşkömürü madenleri kapanıyor. Bottrop'taki, Almanya'nın kalkınmasını borçlu olduğu taşkömürüne veda töreninde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e madenciler tarafından sembolik anlamda bir adet taşkömürü hediye edilecek. Almanya'nın işler vaziyetteki son maden kuyusu Bottrop'ta bulunuyor.

Taşkömürü madenciliğine son verilmesi 2007 yılında Federal Hükümet ile madenlerin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya Saarland eyalet hükümetleri ile madencilik sendikası arasında kararlaştırılmıştı. O tarihte Alman taşkömürü madenlerinde 33 bin kişi çalışıyordu. Madenci sayısı geçen yıl 3 bin 500'e düşmüştü. Kapsamlı erken emeklilik uygulaması sayesinde madencilik branşının tasfiyesi sırasında kimse işten çıkarılmadı. Almanya'daki birinci nesil Türk işçilerinin en yoğun olarak çalıştıkları işyerlerinin arasında taşkömürü madenleri de bulunuyordu.

Alman taşkömürü rekabet gücünü çoktan kaybetmişti. Dünya fiyatıyla rekabet edebilmesi için maden işletmelerine yılda 1 milyar euro sübvansiyon ödenmekteydi. Devlet ve eyalet yönetimleri 1996 yılından bu yana fiyat ve tasfiye sübvansiyonları için işletmelere toplam 61 milyar euro ödedi.

Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet (picture-alliance/dpa/F. Heyder )

Taşkömürü artık dışardan gelecek

Almanya'nın son maden kuyusunun bulunduğu Bottrop'taki töreni Eyalet başbakanı Armin Laschett ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de katılacak. Juncker kömürün Avrupa'nın birleşme sürecinde oynadığı rolü öne çıkaran bir konuşma yapacak. 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya ve Benelüks devletleri arasında madencilik ve demir-çelik endüstrilerinin Avrupa'nın ortak denetimine bağlanması kararlaştırılmıştı. Avrupa Kömür-Çelik Birliği ile günümüzdeki Avrupa Birliği'nin temeli atılmış oluyordu.

Taşkömürüne vade töreninde madenciler son kez çıkardıkları kömürü cumhurbaşkanına hediye ettikten sonra Ruhr Kömür İşletmeleri Korosu ‘madenciler marşını' okuyacak. Maden ocağındaki törene 500 dolayında davetli katılacak.

Son maden ocağının faaliyetine son verilmesi Almanya'daki taşkömürü kullanımının sona ermesi anlamına gelmiyor. Elektrik santralleriyle çelik üretiminde bundan böyle sadece ithal kömür kullanılacak. Önümüzdeki yıllarda taşkömürünün elektrik üretimindeki payının ne kadar olacağı Berlin'de çalışmalarını sürdüren Kömür Komisyonu'nun alacağı kararla belirlenecek. 2018 yılında taşkömürünün Almanya'nın elektrik üretimindeki payı yüzde 13 olmuştu.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Almanya'nın son taşkömürü madenine hüzünlü veda  

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