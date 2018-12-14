Almanya'da taşkömürü madenciliği sona erdi

Almanya'da faaliyetteki son taşkömürü madeni de kapanıyor. Almanya'nın çalışan son maden kuyusu olan Bottrop'taki madenden bugün son kez taşkömürü çıkartıldı. Madenciler Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e bugünün anısına bir parça taşkömürü hediye etti.

Taşkömürü madenciliğine son verilmesi 2007 yılında Federal Hükümet ile madenlerin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya Saarland eyalet hükümetleri ile madencilik sendikası arasında kararlaştırılmıştı. O tarihte Alman taşkömürü madenlerinde 33 bin kişi çalışıyordu. Madenci sayısı geçen yıl 3 bin 500'e düşmüştü. Kapsamlı erken emeklilik uygulaması sayesinde madencilik branşının tasfiyesi sırasında kimse işten çıkarılmadı. Almanya'daki birinci nesil Türk işçilerinin en yoğun olarak çalıştıkları işyerlerinin arasında taşkömürü madenleri de bulunuyordu.

Alman taşkömürü rekabet gücünü çoktan kaybetmişti. Dünya fiyatıyla rekabet edebilmesi için maden işletmelerine yılda 1 milyar euro sübvansiyon ödenmekteydi. Devlet ve eyalet yönetimleri 1996 yılından bu yana fiyat ve tasfiye sübvansiyonları için işletmelere toplam 61 milyar euro ödedi.

Taşkömürü artık dışardan gelecek

Almanya'nın son maden kuyusunun bulunduğu Bottrop'taki töreni Eyalet başbakanı Armin Laschett ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de katılacak. Juncker kömürün Avrupa'nın birleşme sürecinde oynadığı rolü öne çıkaran bir konuşma yapacak. 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya ve Benelüks devletleri arasında madencilik ve demir-çelik endüstrilerinin Avrupa'nın ortak denetimine bağlanması kararlaştırılmıştı. Avrupa Kömür-Çelik Birliği ile günümüzdeki Avrupa Birliği'nin temeli atılmış oluyordu.

Son maden ocağının faaliyetine son verilmesi Almanya'daki taşkömürü kullanımının sona ermesi anlamına gelmiyor. Elektrik santralleriyle çelik üretiminde bundan böyle sadece ithal kömür kullanılacak. Önümüzdeki yıllarda taşkömürünün elektrik üretimindeki payının ne kadar olacağı Berlin'de çalışmalarını sürdüren Kömür Komisyonu'nun alacağı kararla belirlenecek. 2018 yılında taşkömürünün Almanya'nın elektrik üretimindeki payı yüzde 13 olmuştu.

DW, dpa/AG, BÖ

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