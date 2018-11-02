 Almanya′da Suudilere devriye botu üretimi askıya alındı | DÜNYA | DW | 08.11.2018

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DÜNYA

Almanya'da Suudilere devriye botu üretimi askıya alındı

Alman hükümetinin Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmasının ardından Riyad’ın sahil güvenlik botu siparişleri askıya alındı. Kararın 300 işçiyi etkilemesi bekleniyor.

Wolgast Peene-Werft Lürssen Küstenschutzboot (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

Peene tersanesinde üretilen sahil güvenlik botlarının Suudi Arabistan'a sevkiyatına 2016'da başlanmıştı

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Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier şimdilik Suudi Arabistan için silah ihracat izni verilmeyeceğini duyurdu. Yeşiller Partisi ise Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığa son verilmesini talep etti. (22.10.2018)

Alman Protestan Kilisesi Avrupa genelinde Suudi Arabistan'a silah ihracatının yasaklanmasını talep etti. Kilise, talebine gerekçe olarak Yemen’deki savaşı ve Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerini gösterdi. (31.10.2018)

Alman hükümetinin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a yeni silah satışı izinlerini durdruması Riyad'ın sahil güvenlik botu siparişlerini üreten işçileri etkiledi.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Wolgast kentindeki Peene tersanesinde güvenlik botlarının üretimi askıya alınarak, çalışanların çoğunun çalışma saatlerinin düşürüldüğü açıklandı.

Tersanenin ait olduğu Lürssen Grubu'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, üretimin askıya alınması ile zararın azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Kararın ağır bir darbe olduğunu belirten Peene tersanesinin Teknik Müdürü Harald Jaekel, ancak sahil güvenlik botlarının ihracı için gereken onaylara ilişkin artan tedirginlik nedeniyle kararın kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

Üretime yeniden başlanıp başlanmayacağı veya ne zaman başlanacağı ise henüz bilinmiyor. Karardan, Peene tersanesinde çalışan yaklaşık 300 işçiyi etkilemesi bekleniyor.

35 sahil güvenlik botu sipariş edilmişti

2012 yılından beri Lürssen Grubu'na ait olan Peene tersanesinde, Suudi Arabistan'ın sipariş ettiği sahil güvenlik botları üretiliyor. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) edindiği bilgilere göre, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın sipariş ettiği 35 bottan bugüne kadar 15'inin üretimi tamamlanarak, ihraç edildi.

Onayları Mart ayında alınan iki sahil güvenlik botunun da hazır olduğu ve Kasım ayında Suudi Arabistan'a sevk edilmesinin planlanmış olduğu belirtildi. Ancak bu iki devriye botunun hâlâ tersanede olduğu bilgisi verildi. Üretimine başlanan sekiz botun imalatının ise askıya alındığı ifade edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü teyit etmesinin ardından cinayet aydınlatılıncaya kadar Riyad'a silah ve savunma ürünlerinin satışının durdurulduğunu açıklamıştı.

Merkel'in açıklaması öncesinde Suudi Arabistan'a silah ve savunma ürünlerinin ihracı için verilen onaylar ise Alman hükümeti tarafından gözden geçiriliyor. Suudi Arabistan, Almanya'nın silah ve savunma ürünleri ihraç ettiği ülkelerin başında geliyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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