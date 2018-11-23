Almanya'da Suriye’ye sınır dışı tartışması

Almanya'da iltica başvurusuna cevap bekleyen ama bu süre içinde suç işlemiş kişilere karşı nasıl bir uygulama yapılacağı tartışılıyor. Almanya İçişleri Bakanları Konferansı'nın başkanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi üyesi Holger Stahlknecht, şu anda iltica başvurusu reddedilmiş kişilerin, suç işlemiş veya tehdit oluşturan sığınmacıların Suriye'ye sınır dışı edilmesinin söz konusu olmayacağını söyledi.

Der Spiegel dergisine konuşan Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Stahlknecht, "Şu anda Alman yetkililer kimseyi sınır dışı edip Suriye'ye gönderemez” dedi. "Aksini iddia edenler, Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı durum raporuna bir göz atsınlar” diyen Stahlknecht, "Rapora göre, Suriye'nin hiçbir noktası geri dönenler için yeterli güvenliği sağlayabilecek durumda değil” ifadesini kullandı. Suriye’ye sınır dışı uygulamaları askıya alınmış durumda ancak bu uygulama şu anda sadece Aralık ayı sonuna kadar geçerli.

"Askı kararı en az altı ay, hatta bir yıl uzatılır”

Eyalet içişleri bakanları, Federal İçişleri Bakanı'nın da katılımıyla Çarşamba ila Cuma günlerinde Magdeburg'da bir araya gelecek. Bu buluşmada, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye sınır dışı uygulamalarının askıya alınması yönündeki kararın kaldırılıp kaldırılmayacağı da görüşülecek.

Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Stahlknecht, sonucun şimdiden belli olmaya başladığını söyledi. CDU'lu politikacı, "İçişleri Bakanları Konferansı'nın sınır dışı uygulamalarının askıya alınması yönündeki kararın geçerliliğini en az altı ay, belki de bir yıl daha uzatacağını, ondan sonra da durumu tekrar değerlendireceğini düşünüyorum” dedi.

Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in parti içindeki koltuğuna aday olan Friedrich Merz ise, iltica başvurusuna cevap bekleyen ve suç işlemiş olan kişilere karşı daha sert bir çizgi izlenmesi gerektiğini savundu. Stuttgarter Zeitung gazetesine konuşan Merz, "Hüküm giymiş olan ve aslında Almanya'yı terk etmesi gereken suçluların, hâlâ özgür olmaları kabul edilemez” dedi ve bu nedenle sınır dışı edilmesi öngörülen suçluların tutulduğu hapishane kapasitesinin artırılmasını talep etti. Suç işlemiş olanların gözaltına alınması ve gözaltından da sınır dışı edilmesi gerektiğini belirten Merz, "Ancak doğru oranda, tutarlı ve hukuk devleti ilkelerine uygun olarak alınmalı bu karar. Kişilerin Suriye gibi savaş bölgelerine sınır dışı edilmeleri ise tabu olarak kalmalı” ifadesini kullandı.

Suç işleyenler için puan sistemi

Öte yandan Yeşiller Federal Meclis Parti Grubu İçişleri Sözcüsü Irene Mihalic, Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) iltica başvurusuna cevap bekleyen ve suç işlemiş kişilerin bir puan sistemine göre değerlendirilmesi ve sınır dışı edilmesi yönündeki planlarını değerlendirdi. Alman birinci kanalı ARD'ye konuşan Mihalic, bunun uygun bir plan olmadığını belirtti ve günümüzde bir puan sistemi olmadan da faillerin sınır dışı edilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, kısa bir süre önce Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, eyalet düzeyindeki polis teşkilatlarının, federal polisin ve BKA'nın ülke çapında şüphelilerin ve hüküm giymiş suçluların verilerini birleştirmeyi planladıklarının belirtmiş, "Hedef, yoğun suç işleyenlerin ortaya çıkarılması ve mümkünse ülke dışına çıkarılması” demişti.

Mihalic ise, polisin yoğun suç işleyenleri ortaya çıkarmasına ilişkin "Sayın Münch, bunu diyagramlarla, listelerle, isterse puan sistemiyle yapsın” diye konuşarak, asıl böylelikle yeni bir yaptırım sistemi oluşturulup oluşturulmadığına bakılması gerektiğini kaydetti.

"Almanya'da cinayet işlerseniz ömür boyu hapis cezası alırsınız, ‘70 puan artı Afganistan' değil” diyen Yeşil politikacı tüm suçluların yasalar karşısında eşit muamele görmesi gerektiğini vurguladı ve "Böyle puanlı bir sistemde eşit muamele olacağı konusunda büyük zorluklar yaşanacağı kanısındayım” şeklinde konuştu.

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