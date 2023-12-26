Almanya'da su taşkını ve sel uyarısı

Almanya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel tehlikesi yaşanıyor. Bazı yerleşim birimlerinde halk başka bölgelere tahliye edildi.

Almanya'da şiddetli yağmur ve zeminin yumuşaması nedeniyle birçok bölge su taşkını ve sel tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) şiddetli yağışların süreceğini belirterek, dere ve nehirlerde su taşkınlarının yanı sıra toprak kaymalarının yaşanabileceği uyarısını yaptı.

Şiddetli yağışların en fazla etkilediği bölgelerden biri Thüringen eyaletinin kuzeyindeki Windehausen köyü oldu. Zorge Nehri'nin geçtiği köyde taşkın nedeniyle yaklaşık 500 nüfuslu köyde yaşayanlar yakındaki Heringen kasabasına tahliye edildi. Heringen Belediye Başkanı Matthias Marquardt, Golden Aue bölgesinde bugüne kadar böyle bir tablo ile karşılaşmadığını, durumun tehlikeli olduğunu dile getirdi. Suyun yüksekliğinin bölgede bir metreyi bulduğunu belirten Marquardt, elektriğin, giriş yollarının ve iletişim hatlarının kesildiğini aktardı. Bunun yanı sıra kanalizasyonlardaki sorun nedeniyle tuvaletlerin de çalışmadığını ifade eden Marquardt, köy sakinlerinden acilen evlerini terk etmelerinin istendiğini kaydetti.

Aşağı Saksonya da alarmda

Aşağı Saksonya eyaletinde de su taşkını endişe yarattı. Ems ile Leda nehirlerinin ağzında kurulu Leer'de gece yüzlerce görevli kentteki su baskınına karşı mücadele etti. İtfaiye yetkilisi Dominik Janssen, Uplengen kentinde Hollener Ehe Nehri kenarındaki bendin iki noktada yıkıldığını, yaklaşık 500 metrelik alanda zeminin yumuşadığını, ancak 450 görevli ve gönüllünün çabası ile yerleştirilen kum torbalarıyla durumun kontrol altına alındığını aktardı.

Aşağı Saksonya'da yüzlerce görevli ve gönüllü, nehrin kenarına kum torbaları yerleştirdi Fotoğraf: Lars Penning/dpa/picture alliance

Oldenburg yakınlarındaki Hatten'da da su bendinin yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Bölgedeki itfaiye yetkilisi gece yaptığı açıklamada, kentte iki caddenin tahliye edildiğini söyledi. Bendin önüne kum torbaları yığıldığı, gün içinde durumun yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Yetkililer, Aşağı Saksonya eyaletindeki Oker Nehri bölgesinde su taşkınları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

dpa / JD,ET

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