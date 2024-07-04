Almanya'da sosyal yardıma muhtaç emeklilerin sayısı artıyor

Almanya'da sosyal yardıma muhtaç emeklilik çağındakilerin sayısının her geçen gün arttığı kaydedildi. Muhalefetteki Sahra Wagenknecht İttifakı/Sağduyu ve Adalet İçin (BSW) partisi Federal Meclis grubunun sorularına Federal İstatistik Dairesi'nin verdiği yanıta göre, 2024'ün ilk çeyreğinde ileri yaştaki 719 bin 330 vatandaş, temel güvence (Grundsicherung) desteği aldı. Neue Osnabrücker Zeitung'un haberine göre bu, Mart 2023'e kıyasla yaklaşık 35 binlik artışla şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu. 2015'ten bu yana ise yaklaşık yüzde 40'lık artış kaydedildiği belirtildi. Bu rakamlara emeklilik maaşı çok düşük olduğu için maaşına ek olarak temel güvence desteği alanların yanı sıra emeklilik maaşı olmayanların da dahil olduğu kaydedildi.

BSW lideri Sahra Wagenknecht, bu tablonun Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin yetersizliğini gösterdiğini savundu. Wagenknecht, bu artış eğiliminin Alman emeklilik sisteminin çok sayıda ileri yaştaki vatandaşı "onur kırıcı bir yoksulluğa sürüklediğini" ifade etti.

Vergi muafiyeti uygulaması

Geçtiğimiz Mart ayında emeklilik maaşlarına ek olarak temel güvence desteği alan emeklilerin sayısının geçen yıl Eylül ayında 469 bine yükseldiği açıklanmıştı. 2020 yılında bu sayı 414 bin olarak kaydedilmişti. Alman Emeklilik Sigortası sözcüsü bu artışın temel nedeninin vergiden muafiyet düzenlemesinin etkisi olabileceğini belirtmişti.

Bu uygulama 2021'de hayata geçirilen temel emeklilik uygulamasıyla birlikte başlamıştı. Amaç düşük gelirli kişilerin temel güvencenin yanı sıra emeklilik yardımı almalarını da sağlamaktı.

En az 33 yıl boyunca çalışarak ya da çocukların eğitimi veya aile bireylerinin bakımı gibi nedenlerle prim ödemelerine rağmen düşük bir gelire sahip olanlar, Ocak 2021'den bu yana yaşlılıkta temel güvence başvurusu yaparken vergiden muaf ek ödenek talep edebiliyor. Buna göre, 2021 yılında emekli maaşının 223 euroya kadar olan kısmı temel güvenceden muaf tutulmuş, 2023 yılında ise bu miktar 251 euroya kadar çıkmıştı.

dpa/SÖ,JD

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