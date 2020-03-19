Almanya’da sokağa çıkma yasağı çağrıları artıyor

Almanya'da koronavirüs salgınının engellenmesi için kamusal alana kısıtlamalar getirildi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün akşam yaptığı açıklamada halkın bu önlemlere uyması ve sosyal temasın azaltılması çağrısında bulundu. Merkel, sokağa çıkma yasağından söz etmedi, ancak Alman siyasetçiler kurallara uyulmaması halinde böyle bir yasağın getirilebileceğine işaret eden açıklamalar yapıyor.

Almanya’da şu anda sokağa çıkma yasağı, COVID-19’un ilk görüldüğü Bavyera eyaletinin iki bölgesinde uygulanırken Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, virüsün yayılma hızı yavaşlatılamazsa eyalette genel bir sokağa çıkma yasağının gündeme gelebileceğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de sokağa çıkma yasağı istenmiyorsa halkın öngörülen tedbirlere uyuması gerektiği söyledi ve vatandaşlara kendilerini disipline etme çağrısında bulundu. Bakan Kramp-Karrembauer, herkesin sorumluluğunun bilincinde olarak hareket etmesi gerektiğini de belirtti.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ölümcül salgına rağmen halen eğlence düzenleyen ve karşılıklı mesafeyi koruma gibi koronavirüs ile mücadele tedbirlerini yok sayanları da sert biçimde eleştirdi. Bakan, halihazırda tartışılan sokağa çıkma yasağını kastederek korona partileri yapılmamasının, alınmak zorunda kalınacak diğer sıkı önlemleri de engelleyebileğine işaret etti.

Kramp-Karrenbauer, diğer yandan herkesin eğlence düzenlemediğini, aksine gönüllü olarak yardım etmek isteyen çok sayıda kişi olduğunu ve şimdi yardım etmek isteyenlerin ihtiyaç duyulan noktalara ulaşabilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Karşı karşıya kalınan durumu uzun soluklu bir maraton koşusuna benzeten Kramp-Karrenbauer, bunun bilincine varılması çağrısını da tekrarladı. Bakan aynı durumun Alman ordusu için de geçerli olduğunun da altını çizdi.

Sokağa çıkma yasağı gerekli mi?

Laschet de sokağa çıkma yasağının mümkün olduğunu söyledi

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ve Türkiye kökenlilerin de en yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti'nin Başbakanı Armin Laschet de alınan pek çok önleme rağmen sokağa çıkma yasağının mümkün olduğunu açıkladı. Laschet, "Sokağa çıkma yasağını engellemek vatandaşların kendi elinde" diye konuştu. Laschet ayrıca COVID-19 vakalarının giderek artmasının beklendiğini de kaydetti.

Alınan önlemlerin yeni vaka sayısına nasıl yansıdığının da detaylı biçimde analizinin yapılacağını ifade eden Laschet, alınan önlemlere herkesin harfiyen uyması halinde sokağa çıkma yasağının gereksiz hale gelebileceğini vurguladı. KRV Eyaleti Başbakanı Laschet, alınan önlemlerin etkisinin tespiti için de 14 güne ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

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Korona partileri yapılıyor

Almanya’da güvenlik güçleri, ülkede alınan kapsamlı önlemlere ve virüs bulaşmasını engellemek için toplanılmaması ve vatandaşın birbrine mesafeli durması yönündeki çağrılara rağmen bazı kişilerin uyarıları ciddiye almadığını, mangal partileri veya kutlamalar yaptığını açıkladı. Son olarak Thüringen‘de dün akşam bir grup gencin bir piknik alanında mangal yaptığı, yoldan geçenlere de "Korona partisi yapıyoruz" dediği haber verildi.

AFP, dpa /ETO,HS

Deutsche Welle Türkçe