Almanya'da sipariş sıkıntısı 15 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya'da yapılan bir araştırma, şirketlerin yüzde 41,5'inin sipariş sıkıntısı yaşadığını gösterdi. Bu oranın, 2009'daki mali kriz sonrasında ulaşılan en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Almanya'da ekonomi araştırmaları enstitüsü ifo'nun şirket yöneticileri arasında yaptırdığı anket, siparişlerde ciddi sıkıntı yaşandığını ortaya koydu. Siparişlerdeki sıkıntının 2009'daki küresel mali kriz döneminden bu yana karşılaşılan en ciddi seviyeye ulaştığı bildirildi.

Ankete göre sipariş sıkıntısı yaşadığını belirten şirketlerin oranı Temmuz ayında yüzde 39,4 iken bu oran Ekim'de yüzde 41,5'e yükseldi. Sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 47,7'si yeni sipariş sıkıntısı yaşadığını bildirdi. Alman sanayisinin ana sektörlerinden makine üretimi, metal ve elektronik sanayisinin de siparişler konusunda endişe yaşayan branşlar arasında olduğuna dikkat çekildi.

Hizmet sektöründe de sipariş sıkıntısı yaşadığını belirtenlerin oranı hafif bir artışla yüzde 31,2'ye yükseldi. Bu sektörde sipariş sıkıntısından özellikle sanayideki sorunlardan etkilenen nakliye şirketlerinin muzdarip olduğu belirtildi. Gastronomi alanında da şirketlerin üçte birinden fazlası müşteri azlığından şikayet ederken sipariş sıkıntısı bildiren etkinlik organizasyon şirketlerinin oranı Temmuz'dan bu yana yüzde 38,5'ten yüzde 48,5'e yükseldi.

Müşteriler konusunda pek sıkıntı çekmeyen sektörler ise hukuk ve vergi danışmanlığı ile muhasebe oldu. Almanya'daki bürokrasi ve düzenlemelerin oluşturduğu yükün bu sonuçta etkili olduğu belirtildi.

Ifo anket birimi direktörü Klaus Wohlrabe, siparişlerdeki sıkıntının Almanya'da ekonomik gelişimi frenlemeye devam ettiğini belirterek neredeyse tüm sektörlerin bu sorundan etkilendiğine işaret etti. Eylül ayında yeniden yükselişe geçen siparişlerin umut kaynağı olduğunu belirten Wohlrabe, "Ancak sipariş defterleri yeniden dolana kadar önümüzde yürüyecek uzun bir yol var" dedi.

rtr/BK,TY

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