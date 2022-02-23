 Almanya′da Sinti ve Romanlara yönelik ayrımcılığa karşı ulusal eylem planı | GÜNDEM | DW | 23.02.2022

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GÜNDEM

Almanya'da Sinti ve Romanlara yönelik ayrımcılığa karşı ulusal eylem planı

Almanya'da Roman ve Sintilerin toplumsal uyumları ve siyasi katılımları için ulusal eylem planı yaşama geçirildi.

Berlin'de Roma ve Sinti gösterisi (Arşiv)

Berlin'de Roma ve Sinti gösterisi (Arşiv)

Federal Hükümet Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan "Antiziganizmle mücadele etmek, katılımlarını sağlamak" başlıklı ulusal eylem planını yaşama geçirdi.

Böylece Federal Hükümet, Avrupa Komisyonu'nun "2030 AB Roman Stratejisini" uygulamak için ulusal stratejiler sunma çağrısına yanıt vermiş oldu.

Ulusal strateji çerçevesinde Almanya'daki Sinti ve Romanların entegrasyonu ve toplumsal katılımları teşvik edilecek.

Ayrıca, Sinti ve Romanların toplumla diyaloğunun kurumsallaştırması için ulusal bir Sinti ve Roman temas noktasının oluşturulması kararı alındı. Buna ilaveten Sinti ve Roman karşıtı saldırıların tespit edilmesi için bir sivil toplum izleme merkezi de kurulacak.

Berlin'de gösteri düzenleyen Roman ve Sintiler

Berlin'de gösteri düzenleyen Roman ve Sintiler

Alınan kararlar çerçevesinde Federal Hükümet bir de antiziganizm sorumlusu atayacak. Bu sorumlu Federal Aile Bakanlığı bünyesinde görev yapacak.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada böylece Roman ve Sinti (Romanofobi) karşıtlığı ile daha etkili mücadale etmenin de yolunun açılacağı belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), Sinti ve Romanlarla birlikte siyasi katılım yolları oluşturulması gerektiğini vurguladı.

KNA/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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