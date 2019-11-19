 Almanya′da silah yasası sertleşiyor | ALMANYA | DW | 13.12.2019

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ALMANYA

Almanya'da silah yasası sertleşiyor

Almanya'da aşırı sağcıların silah edinmesinin engellenmesi için silah yasası sertleştiriliyor. İlgili yasa tasarısı bugün Federal Meclis'ten geçti.

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Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Cuma günü yeni silah yasasının sertleştirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Yeni düzenlemeye göre silah sahibi olan her vatandaş iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından düzenli olarak denetlenecek.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer hükümetin hedefini "aşırı eğilimli kişilerin eline silah geçmesini engellemek" olarak tanımladı. Bu kapsama Avrupa Ateşli Silahlar Yönetmeliği'ni Alman yasalarına uyarlayarak suçluların ve teröristlerin eline silah geçmesinin engellenmesi de giriyor.

Yeni düzenleme ile ayrıca silah sahibi olan kişilere her 5 yılda bir kontrol şartı getiriliyor. Silah sahipleri 5 yılda bir neden silah bulundurduklarını gerekçelendirmek durumda olacak. Öte yandan "anayasaya aykırı gruplara üye" olanların da ateşli silah bulundurmasına izin verilmeyecek.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht "Silahlar aşırı sağ eğilimli kişilerin eline geçene kadar beklemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Lübcke cinayeti

Ancak muhalefet partileri benzer düzenlemeler mevcut olmasına rağmen başarılı olunmadığını savunuyor. Sol Parti'den Martina Renner, "Walter Lübcke'nin katillerinin ateşli silah lisansı vardı" dedi ve Hessen eyaletindeki iç istihbarat teşkilatının bir aşırı sağcının ateşli silah lisansına sahip olmasında bir beis görmediğini kaydetti.

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke Haziran ayında evinin terasında bir aşırı sağcı tarafından kafasına kurşun sıkılarak öldürülmüş, Ekim ayında Halle kentinde aşırı sağcı saldırgan bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlarındaki döner büfesi önünde bir erkeği vurarak öldürmüştü. Halle'deki saldırgan 3 boyutlu yazıcıda yapılmış bir silah kullanmıştı.

Yeşiller Partisi bu nedenle ev yapımı silahların da yenü düzenleme kapsamında alınması gerektiğini savunuyor.

DW, dpa / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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