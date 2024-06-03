Almanya'da selin bilançosu ağırlaşıyor: 4 ölü

Almanya'nın güneyinde aşırı yağışların yol açtığı su baskınları yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sel nedeniyle dört kişi öldü, barajlar ise tehlikede.

Almanya'nın güneyinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı dörde yükseldi. Aalen polis teşkilatı sözcüsü, Baden-Württemberg eyaletindeki Schorndorf kentinde sular altında kalan bir evde bir erkek ve bir kadının cesetlerine ulaşıldığını açıkladı.

Komşu eyalet olan Bavyera'da ise daha önce bir kadın ve bir itfaiyeci boğularak ölmüştü.

Yukarı Bavyera'nın kuzeyindeki Amper nehrinde meydana gelen baraj patlaması nedeniyle de çok sayıda kişi evlerinden tahliye edildi.

Freising kaymakamlığından yapılan açıklamada, tahliye işlemlerinin Moosburg an der Isar çevresinde geniş bir alanda yapıldığını söyledi.

Ancak kaç kişinin tahliye edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Heidelberg'de Neckar Nehri taştı. Fotoğraf: Boris Roessler/dpa/picture-alliance

Barajların patlamasından endişe ediliyor

Bavyera eyaletinde yer alan Schwaben (Svabya) bölgesinde bulunan Asbach-Bäumenheim kasabasında yağışlar nedeniyle aşırı derecede dolan bir baraj patlama riski taşıyor. Barajın patlaması halinde Hamlar bölgesinin tamamen sular altında kalacağı belirtiliyor.

Bölge kaymakamlığı halka bulundukları alanları terk etmeleri çağrısı yaptı. Yetkililer sabah saatlerinde bölgedeki diğer iki kasaba için de benzer uyarılarda bulunmuştu.

Bölgenin kuzeyinde ise su tedarikinin güçlükle sağlanabildiği belirtiliyor.

Kaymakamlık, sellerden bazı içme suyu kuyularının da olumsuz etkilendiğini bildirdi. Bölge sakinlerine içme sularını kaynatmaları tavsiye edildi.

Başbakan Olaf Scholz kurtama ekiplerine teşekkür etti. Fotoğraf: Lukas Barth/AFP via Getty Images

Enerji santrallerinde önlemler artırıldı

Enerji şirketi Uniper, Ingolstadt yakınlarındaki Irsching elektrik santralini sel nedeniyle emniyete aldı. Şirket sözcüsü, santralin batısındaki Tuna nehrinin kolu olan Paar'ın üzerindeki barajın da patlama tehlikesi altında bulunduğunu belirterek, baraj çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyledi.

Aşağı Bavyera'daki Deggendorf kasabası yakınlarında nehir üzerindeki bir gezi teknesinde mahsur kalan yolcular da tahliye edildi. ABD, Büyük Britanya ve Avustralyalı turistlerin bulunduğu tekneye Tuna Nehri'nin taşması nedeniyle dünden beri ulaşılamıyordu.

Demiryollarından seyahat uyarısı

Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerindeki su baskınları nedeniyle Almanya'nın güneyine seyahat edilmemesi tavsiyesini sürdürüyor.

İşletme uzun mesafeli seferlerde tren iptalleri olacağını duyurdu. Halen Stuttgart, Würzburg ve Nürnberg'den Münih'e tren seferleri yapılamıyor.

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle Ren Nehri'nin güney bölgelerinde deniz taşımacılığı da askıya alındı.

Fotoğraf: ANNA SZILAGYI/EPA

Başbakandan destek sözü

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Başbakan Olaf Scholz, sel nedeniyle mağduriyet yaşayanlara destek söz verdi. Bölge halkına dayanışma vaadinde bulunan Başbakan, verilecek destekler hakkında ayrıntıya girmedi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder de selden etkilenen vatandaşlara "hızlı ve bürokratik olmayan yardım" sözü verdi.

Yaklaşık 20 bin kurtarma elemanının bölgede görev yaptığını söyleyen Söder, 3 binden fazla insanın güvenli alanlara tahliye edildiğini ve bu sayının giderek arttığını kaydetti.

dpa/AFP/TY,MUH

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