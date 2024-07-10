Almanya'da sel felaketi: Katolik anaokulu DİTİB'e sığındı

Zita Ettl, Almanya'nın güneyindeki Schrobenhausen'da bulunan Maria Ward anaokulunu yönetiyor. Kıdemli müdür ile anaokulundaki eğitimciler, hergün 110 çocukla ilgileniyor. Haziran başında Bavyera eyaletinde yaşanan sel felaketi, pek çok yerde olduğu gibi onların binasında da büyük zarara yol açtı. Ettl, anaokulunun bahçesindeki güneş saatinin 1 metre 80 santim olduğu söylüyor ve "Su seviyesi oraya kadar ulaşmıştı" sözleriyle afeti anlatıyor.

Selden sonra Ettl ile bağlı bulundukları Katolik Kilisesi'nin papazı, çocuklara yeni mekan aramaya başlamış. Tam da bu sırada, inşaatı yeni tamamlanan ve sel felaketi öncesinde 30 Haziran'da açılışı yapılması planlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi ve Kültür Merkezi yönetimi, Katolik anaokuluna kendi binalarına taşınmayı teklif etmiş.

Fatih Cami Derneği Başkanı Durmuş Akı, "Sel felaketi nedeniyle camimizin ve külliyenin açılışını Ekim başına erteledik. Dolayısıyla kültür merkezimizdeki salonlar, derslikler boştu ve Maria Ward anaokuluna, isterlerse geçici olarak bize taşınabileceklerini ilettik. Onlar da olumlu buldu ve taşındı, neredeyse bir aydır bizdeler" diye konuşuyor.

Anaokulunun Katolik Kilisesine bağlı olmasının kendileri açısınan hiç sorun teşkil etmediğini söylüyor ve "Ben de 36 yıl önce çocukken o anaokuluna gittim. Halen de iki çocuğum oraya devam ediyor" diye konuşuyor.

Anaokulu Müdürü Zita Ettl, Durmuş Akı'nın yuvaya geldiği dönemde kendi sınıfında olduğunu söylüyor ve ona, resim yaparken, yemek yerken ve ayakkabılarını giyerken yardım ettiğini hatırladığını belirtiyor.

Bavyera'daki sel felaketindenden etkilenen Passau kentinde Tuna Nehri'nin suları kentin eski merkezinde kimi bölgeleri sular altında bırakmıştı. Fotoğraf: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Sel sonrası dayanışma

Maria Ward anaokulunun daha ne kadar DİTİB kültür merkezinde kalacağı henüz belli değil. DİTİB Derneği Başkanı Akı, "Ağustosta yaz tatili arası olana kadar kesin bizdeler. Belki de önümüzdeki bir yıl üst kattaki salonumuzu kullanacaklar, çünkü bina bulmak kolay değil. Tahmin edeceğiniz gibi selde heryer zarar gördü" diye konuşuyor.

Akı'nın verdiği bilgiye göre inşaatı yeni tamamlanan DİTİB Fatih Camisi ve Kültür Merkezi'nde yer sorunu zaten yok. Nitekim 6 bin metrekare arsa üzerine yapılmış olan cami ve yanındaki tesislerin toplam kullanım alanı bin 700 metre kare.

Akı, "Camimizi ve külliyeyi planlarken biz de hafta sonlarında çocuklara yuva veya eğitim gibi hizmetleri hesaba katmıştık. Dolayısıyla tesisimiz uygun, çocukların çok hoşuna giden büyük oyun alanımız da var" diye devam ediyor.

Katolik anaokulunun Müslümanlara ait bir ibadethanenin tesislerine yerleşmesi, sorumlu kilise papazını, anaokulu müdürü Ettl ve çocukların ailelerini rahatsız etmemiş. Ettl, "Kabul etmeyip de zaten nereye gidecektik. Küçük çocukları kilisenin buluşma merkezine, daha büyük çocukları da DİTİB'e yerleştirdik. Ayrıca burası bizim anaokulundan daha büyük" diye anlatıyor. Anaokulu müdürü, "Çocukların üçte biri zaten Müslüman ailelerden" diye de ekliyor.

Haziran ayı başında Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg ile Bavyera eyaletlerinde sel felaketi meydana geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda konut ve işyeri zarar gördü. Nehirlerin taşmasıyla kanalizasyon ve atık suları yüzeye çıkarken, sulara yakıt, petrol ve ilaçların da karıştığı duyuruldu. Bu karışım kent sokaklarına aktı ve çoğu yerde çamur kütleleri olarak kaldı.

Meydana gelen sel felaketinde dördü Bavyera'da olmak üzere toplam altı vatandaş hayatını kaybetti. Bavyera'da hayatını kaybedenler arasında Durmuş Akı'nın bir akrabası da bulunuyor.

DW,KNA/ETO,HT

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