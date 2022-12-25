Almanya'da seçme yaşını 16'ya indirme önerisi

Almanya Aile Bakanı Lisa Paus, ülkedeki seçme yaşının 16'ya düşürülmesi gerektiğini belirtti. Paus, böylece siyasetin çocukların ve gençlerin sorunlarıyla daha iyi ilgilenebileceğini ifade etti.

Almanya Aile Bakanı Lisa Paus, Federal Parlamento Seçimleri'nde seçme yaşının 16'ya düşürülmesi gerektiğini dile getirdi. Paus, Funke Medya Grubu'nun gazetelerine verdiği röportajda, "Genç kuşağın kaygıları ve ihtiyaçlarının da temelde dikkate alınabilmesi ve siyasi kararlar alınırken bunların da göz önünde bulundurulması için oy kullanma yaşı 16'ya düşürülmeli" ifadelerini kullandı.

Çocukların ve gençlerin, toplumun kendi durumlarına gerçek anlamda ilgi duymadığı hissine kapıldıklarını belirten Aile Bakanı, "Bu nedenle genç insanların, acilen seslerini daha fazla duyurabilmelerini sağlamak istiyorum" dedi. Bu bağlamda, koronavirüs pandemisi ve Ukrayna Savaşı'na değinen Lisa Paus, bu iki konunun çocuklar ve gençlerde derin izler bıraktığını vurguladı.

Lisa Paus Fotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Çocuklar ve gençlerle ilgili olarak, "Beslenme bozukluğu, depresyon ve diğer ruhsal hastalıklarda artış olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanan Paus, bu genç insanların pandemi döneminde aileleri, büyükanne ve büyükbabaları ile büyük bir dayanışma içinde olduğunu ancak pandeminin onlarda yarattığı etkilerle büyük oranda yalnız bırakıldıklarını belirtti.

Almanya'da federal parlamento, geçen ay aldığı kararla Avrupa seçimleri için seçme yaşını 18'den 16'ya indirmişti. Söz konusu değişikliğin ilk kez, 2024 yılının Mayıs ayında yapılması planlanan Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçimlerinde uygulanması bekleniyor.

AFP / ET,HT