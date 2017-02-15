Almanya'da Sayıştay'dan Sağlık Bakanlığı'na maske tepkisi

Almanya'da Federal Sayıştay Alman hükümetinin pandemi dönemindeki harcamalarına dair hazırladığı ikinci raporunu Alman Meclisi'ne sundu. Sayıştay raporunda Sağlık Bakanlığı'na bir dizi eleştiride bulunulması dikkat çekti. Sayıştay denetçilerinin hazırladığı rapora göre Sağlık Bakanlığı 2020 İlkbaharı, yani pandeminin başlarında gerekenden fazla sayıda koruyucu maske (FFP2 ve cerahi maske) satın alarak fazla harcama yaptı.

Raporda "aşırı miktarda maske alındığı için hem malzeme hem de bütçe ve personel, pandemi ile etkin mücadelede ekonomik kullanılmadı" tespiti yapıldı.

"Fazla tedarikten kaçınılabilirdi"

Sayıştay raporuna göre Sağlık Bakanlığı o dönemde toplamda 5 milyar 800 milyon maske satın aldı. Bu rakam Sağlık Bakanlığı tarafından yıllık maske ihtiyacı olarak belirlenen 4 milyar 700 milyondan yüzde 23 fazla. Rapora göre maske konusundaki "aşırı tedarikten" kaçınılabilirdi.

Bakanlığın satın aldığı 5 milyar 800 milyon maskeye 6 milyar 300 milyon euro ödendi. Buna maskelerin tedarik edilmesi için ulaşım, depolanma, kalite kontrolü, dışarıdan danışmanlık hizmeti gibi 320 milyon euro tutarında ek masraf dahil değil. Rapora göre bu masraf maskelerin atık olarak yokedilmesi ve bu konudaki hukuki sorunlar da göz önüne alındığında daha da yükselebilir.

Sayıştay raporuna göre hali hazırda Almanya'da depolarda 1 Nisan itibarıyla 2 milyar 400 milyon maske var. Bu maskelerin bir kısmı kalite kontrol testlerini geçemedi. Sayıştay bu nedenle Sağlık Bakanlığı'ndan en kısa süre içinde pandemiyle mücadele için kalite kontrolü yapılmış, kullanılabilir maske stokunu belirlemesini talep etti.

Sayıştay raporunda Sağlık Bakanlığı'na bir noktada ise övgüde bulunuldu. Bakanlığın 2020 İlkbaharında sağlık hizmetinde bir acil durumu önlemek için gösterdiği çaba övgüye değer olarak nitelendirildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn

Sağlık Bakanlığı: Zaman baskısı altındaydık

Sağlık Bakanı Jens Spahn ise bakanlığa yönelik eleştirileri geri çevirdi. Spahn 2020 İlkbaharında koronavirüse karşı gerekli teçhizatın temini konusunda bakanlığın "inanılmaz bir zaman baskısı altında" olduğunu hatırlattı. Spahn bakanlığın bu nedenle eyaletleri ve sağlık sistemini desteklemek için erken harekete geçtiğini ve Federal Meclis'in ilgili komisyonlarını da teçhizat temini konusunda bilgilendirdiğini belirtti. Maske gibi teçhizatın teminin merkezi olarak planlandığını, gözlem altında tutulduğunu ve listelendiğini söyledi. Bakan maskelerin dağıtımı sırasında eyaletlerin de kendi olanaklarıyla maske temin ettiğinin ortaya çıktığını ve bu nedenle gerektiğinden daha az maskeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Sayıştay pandemideki harcamalarla ilgili hazırladığı ilk raporda da Sağlık Bakanlığı'nı eczanelere vatandaşlara dağıtılan maskeler için gerektiğinden fazla ödeme yaptığı gerekçesiyle eleştirmişti.

dpa, rtr, AFP / HT,EC

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