Almanya'da savaş suçu şüphelilerinin çoğu soruşturulmadı

İçişleri Bakanlığı, sığınma başvurusunda bulunanlar arasındaki savaş suçu süphelilerinin sadece küçük bir kısımı hakkında soruşturma yapıldığını açıkladı. Bild gazetesinde yayımlanan haber İçişleri Bakanlığının Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yönelttiği bir soru önergesine verdiği yanıta dayanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) 2014 yılından 2019 yılı başına kadar olaran sürede ortalama 5 bin başvuru sahibinin dosyasını "savaş suçu şüphelisi" olduğu gerekçesiyle Federal Emniyet Teşkilatı ve Federal Savcılığa yolladı. Diğer dairelerden gelenlerle birlikte 7 bini bulan dosyalardan sadece 129'u hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın cevabında, mülteci göçünün en yoğun yaşandığı 2015-16 yıllarında 3 bin 800 dosyanın inceleme için gönderildiği, bunlardan sadece 28'inin soruşturma geçirdiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Bild gazetesine yaptığı açıklamada dosya sayısının fazlalığının etkin soruşturmaya imkan vermediğini belirtti. Bakanlık yetkilisi, "Şüpheli dosyalarının saysının yüksekliği doğrudan polis sorgusu yapılabilmesini imkan tanımamıştır" dedi.

Soruşturulmayan savaş suçlarına ilişkin açıklama yapan bulunan FDP'nin iç politika uzmanı Linda Teuteberg de, "Savaş suçluları Almanya'da koruma bulmamalıdır" dedi. Federal hükümeti de eleştiren Teuteberg, "Federal hükümetin geçtiğimiz yıllarda bu durumların ciddiyetle peşine düştüğünden şüphe duyuyorum" diye konuştu.

dpa,AFP/MY,HT

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