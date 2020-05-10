Almanya’da salgın yeniden hız kazandı

COVID-19 salgını ile mücadele için alınan önlemlerin gevşetilmeye başlandığı Almanya'da hastalığın yayılma hızı yeniden arttı. Robert Koch Enstitüsü'nün günlük raporuna göre, Cumartesi'nin ardından Pazar günü de bulaşma katsayısı kritik olarak değerlendirilen 1'in üzerine çıktı.

Bulaşma katsayısı, yeni tip koronavirüs taşıyan bir kişinin, hastalığı kaç kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Robert Koch Enstitüsü, salgının hız kesmesi için bu değerin 1'in altında olması gerektiğini vurguluyor.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Pazar günü bulaştırma katsayısı 1,13 olarak belirlendi. Cumartesi günü ise bu değer 1,10 olarak kaydedilmişti. Enstitü Cuma günü ise bulaşma katsayısının 0,83 olduğunu açıklamıştı.

"Gelişmeler dikkatle izlenmeli"

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Enstitüden yapılan açıklamada, bu değerlerin o güne ait durumu yansıtmadığı, belirli bir süre önce edinilen verilere dayandığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu nedenle de, "Geçen haftalarda görülen yeni enfeksiyon sayılarındaki düşme eğiliminin devam edip etmeyeceği veya vaka sayısının artıp artmayacağı" yönünde değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Bulaşma katsayısındaki bu artış nedeniyle "Gelecek günlerdeki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğinin" altı çizildi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler Nisan sonunda yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızının değerlendirilmesinde bulaşma katsayısının "önemli bir etken" olduğunu ancak ölçümler için kullanılan değerlerden sadece biri olduğuna dikkat çekmişti.

Vaka sayısı 170 bine yaklaştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da Pazar günü itibarıyla vaka sayısı 357 artarak, 169 bin 575 olarak kaydedildi. COVID-19 nedeniyle 22 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 7 bin 417'ye yükseldi. Enstitü'nün verilerine göre, iyileşenlerin sayısı ise 145 bin 600'e ulaştı.

Almanya'da federal hükümet temsilcileri ile eyalet başbakanlarının Çarşamba günü yaptığı toplantıda, salgınla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi kararı alınmıştı. Ancak her eyalet alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar veya okulların açılması konusunda farklı bir tutum izliyor.

AFP,Reuters/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe