 Almanya′da salgının risk derecesi yükseltildi | ALMANYA | DW | 17.03.2020

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ALMANYA

Almanya'da salgının risk derecesi yükseltildi

Robert Koch Enstitüsü koronavirüsün Alman halkı için oluşturduğu tehlikeyi "yüksek" olarak açıkladı. Almanya’da bir günde vaka sayısı bin 100 arttı.

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Alman Robert Koch Enstitüsü yeni tip koronavirüsün halk açısından oluşturduğu tehlikeyi "yüksek" olarak derecelendirdi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler Berlin’de yaptığı açıklamada, enstitünün bu konuda yaptığı değişikliği, vaka sayısının artışı ve salgının büyük ivme kazanmasıyla gerekçelendirdi. Vatandaşlar için salgın tehlikesinin bölgeden bölgeye değiştiğini söyleyen Wieler, çok sayıda vakanın görüldüğü Kuzey Ren-Vestfalya’nın Heinsberg bölgesinde bu riskin "çok yüksek" olduğunu belirtti.

Robert Koch Enstitüsü şimdiye dek Almanya’da salgının halk sağlığı için oluşturduğu tehlikeyi, "orta" olarak nitelendiriyordu.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler

Enstitü Başkanı Wieler salgına yakalananların sayısının enstitüye bildirilenden çok daha yüksek olabileceğini belirtti. Wieler salgının yayılmasının önüne geçilebilmesi ve bu sayede sağlık sistemine aşırı yüklenilmemesi için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da vaka sayısı bir günde bin 100 arttı

Robert Koch Enstitüsü'nün Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Almanya’da koronavirüse yakalananların sayısı 6 bin 12. Bu rakam Pazar gününe göre bin 100 fazla. ABD’nin Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre ise Almanya’da vaka sayısı 7 bin 200’ü geçmiş durumda. 

AFP / HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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