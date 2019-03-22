Almanya’da saldırı girişiminde bulunan zanlı Avusturya’da yakalandı

Almanya'nın Bavyera ve Berlin eyaletlerinde tren hatlarına saldırı girişiminde bulunan Iraklı zanlının Avusturya’nın başkenti Viyana’da yakalandığı açıklandı. Münih ve Berlin başsavcılıkları ile emniyet teşkilatlarından yapılan açıklamalarda, Viyana’da yaşadığı tespit edilen 42 yaşındaki zanlının terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğundan şüphelenildiği belirtildi.

Viyana Savcılığı’ndan yapılan açıklamada da, zanlının Almanya'da Ekim ve Aralık aylarında tren hatlarına terör saldırısı düzenlediği şüphesi ile gözaltına alındığını ifade edildi. Açıklamada, sadece teknik bir hata nedeniyle planlandığı gibi insanların ölmediği belirtildi. Olay yeri yakınında üzerinde Arapça yazıların bulunduğu kağıtlar parçaları ile IŞİD ait bayrakların bulunmasının terör şüphesine dayanak oluşturduğu kaydedildi. Zanlının eylemleri itiraf ettiği ancak terörist bir arka planı olduğunu reddettiği belirtildi.

Viyana Savcılığı’nın verdiği bilgilerde, Pazartesi günü gözaltına alınan zanlının Avusturyalı ve Alman soruşturma ekipleri tarafından sorguya çekildiği belirtildi. Zanlı hakkında, terörist eylemlerde bulunmak, cinayete teşebbüs, mala zarar vermek, bir terör örgütüne üye olmak suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkartıldığı ifade edildi.

Saldırı girişimleri

7 Ekim 2018 tarihindeki saldırı girişiminde, Nürnberg ile Münih arasında sefer yapan hızlı trenin raydan çıkmasını sağlamak için hatta çelik halat gerilmişti. Soruşturmayı yürüten ekiplerin verdiği bilgilere göre, ayrıca rayların üzerine metal parçalar ile sağlamlaştırılmış ahşap takozlar konmuştu. ICE olarak bilinen hızlı tren raylardaki yabancı cisimlerin üzerinden geçmiş ve trende hafif hasar meydana gelmişti.

Berlin polisi, 24-25 Aralık 2018'de Karlhorst'daki tren hattında benzer bir düzeneğin kurulduğunu tespit etmişti. Olayda katener hatları ile bir trende hasar meydana gelmiş, ancak yararlanan olmamıştı. Soruşturmayı yürütenler, olay yerinin yakınında Arapça yazılmış kağıt parçaları ile IŞİD’e ait bir bayrak bulmuştu.

dpa/JD,SSB

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