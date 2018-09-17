 Almanya’da sağ şiddet mağduru çocukların sayısı arttı | ALMANYA | DW | 22.09.2018

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ALMANYA

Almanya’da sağ şiddet mağduru çocukların sayısı arttı

Almanya’da aşırı sağcı şiddete maruz kalan çocuk ve gençlerin sayısının son yıllarda artış gösterdiği su yüzüne çıktı. 2017 yılında 175 çocuk ve genç, aşırı sağcı şiddete maruz kaldı.

Deutschland Festival Schild und Schwert in Ostritz (picture-alliance/ZB/N. Holgerson)

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Chemnitz’teki aşırı sağcı gösterilerle ilgili açıklamaları nedeniyle Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından alınan Maaßen, İçişleri Bakanlığı'nda polis, bilgi ve kamu güvenliğinden sorumlu müsteşar olacak. (19.09.2018)

Chemnitz’te aşırı sağcıların neden olduğu olayların ardından özellikle sanat camiası, ırkçılığa karşı sağlam bir duruş sergiliyor. DW’den Gero Schließ, sadece tepki göstermenin yeterli olmayacağı görüşünde. (17.09.2018)

Alman basında yer alan ve polis raporuna dayandırılan bir habere göre, aşırı sağcıların protesto düzenlediği Almanya’nın Chemnitz kentinde 100 kadar sağcı gösterici yabancıları kovaladı. (12.09.2018)

Almanya'da son yıllarda aşırı sağcı şiddete maruz kalan çocuk ve gençlerin sayısının arttığı belirlendi.

Der Spiegel dergisinin yayınladığı rapora göre, 2017 yılında 13 yaş ve altı 34 çocuk ve 14-17 yaş arası 141 genç, aşırı sağcı şiddetin mağduru oldu. 2016 yılında ise aynı yaş aralıklarında 71 çocuk ve 201 genç, mağdur olarak kayıtlara geçti. Raporda, önceki yıllardaki rakamların daha düşük olduğu bilgisine yer verildi.

Diğer yandan aşırı solcu şiddetin mağduru olarak 2017 yılında bir çocuk ve 11 genç kayıtlara geçti. Beş çocuk ve dokuz genç ise yabancılar tarafından işlenen ya da dini arka plana sahip şiddete maruz kaldı.

Söz konusu rakamlara, Yeşiller partisinin yazılı önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıt kapsamında ulaşıldı.

Yeşiller partili milletvekili Monika Lazar, söz konusu rakamları "sarsıcı ve endişe verici" olarak nitelendirdi. Der Spiegel'e açıklamalarda bulunan Lazar, sağcı ideolojinin "Alman demokrasisinin yanı sıra, dehşet verici bir sıklıkla, başta çocuklar olmak üzere savunmasız gruplar olmak üzere insanlar için de fiziksel tehlike oluşturduğunu" ifade etti.

epd/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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