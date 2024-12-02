Almanya'da sınır kontrollerinde 13 bin kaçak yakalandı

Almanya'da sınır güvenliğinden sorumlu Federal Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayı ortasından itibaren tüm kara sınırlarında yeniden başlatılan kontroller sonucunda 12 bin 728 kişi yasa dışı yollarla Almanya'ya geçmeye çalışırken yakalandı.

Açıklamada, sınırda ya da sınırdan yasa dışı geçişle bağlantılı olarak 8 bin 451 kişinin girişinin engellendiği ya da ikametine son verildiği belirtildi. Bu kişilerden ülkeye giriş hakkı bulunmayan 7 bin 717 kişinin sınırdan geri çevrildiği, 411 kişi hakkında da Almanya'ya giriş yasağı getirildiği kaydedildi. Kontroller sırasında 300 kaçakçı da gözaltına alındı.

Almanya, kaçak göçü önlemek amacıyla 16 Eylül'den bu yana tüm kara sınırlarında, Schengen Anlaşmasıyla iptal edilen sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koydu.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin verilen bilgiye göre kontroller 16 Eylül'den bu yana Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Danimarka kara sınırlarında yeniden uygulanıyor. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve İsviçre sınırlarındaki denetimler ise bu tarihten daha önce başlatılmıştı.

İç sınırların kaldırılmasını ve üye ülkeler arasında serbest dolaşımı amaçlayan Schengen Anlaşması uyarınca kara sınırlarında pasaport veya kimlik kontrolü yapılmıyor. Ancak Schengen Anlaşması'nın 23. maddesi, kamu düzeni veya ulusal güvenlik tehditleri nedeniyle geçici sınır kontrollerine izin veriyor. Almanya ve Hollanda gibi Schengen'e taraf ülkeler düzensiz göçü önlemek amacıyla geçici olarak sınır kontrolleri uyguluyor.

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