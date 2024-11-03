Almanya'da sıkılaştırılan bıçak taşıma yasağı yürürlükte

Almanya'da Mannheim ve Solingen kentlerinde Haziran ve Ağustos aylarında radikal İslamcılar tarafından düzenlenen bıçaklı saldırılar sonrasında sıkılaştırılan bıçak taşıma yasası yürürlüğe girdi. Perşembe günü yürürlüğe giren uygulama ile Almanya genelinde yakında açılacak Noel pazarlarında da polisin daha fazla denetim yapması bekleniyor.

"Polis yapacağı kontroller ile bıçak taşımaya yönelik yasakların uygulanmasını sağlayacak. Noel pazarına gezmeye giden herkesin kendini güvende hissetmesi için emniyet elinden geleni yapacaktır" diyen Almanya'nın Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Roman Poseck, "Şehir merkezlerimizde, hele hele de Noel pazarlarımızda bıçağın işi yok" dedi.

16 eyaleti bulunan Almanya'da Hessen dışındaki eyaletler de Noel döneminde güvenlik tedbirlerini artırmayı hedefliyor. Protestan Haber Ajansı'nın (epd) yaptığı bir araştırmaya göre, Saksonya-Anhalt eyaleti Noel pazarlarının giriş ve çıkışlarında polisin görünürlüğünün artırmayı ve daha fazla polisin görev yapmasını planlıyor.

Almanya'da yasak olan bazı ateşsiz silahlar Fotoğraf: Jochen Tack/picture alliance

Bavyera ve Schleswig-Holstein eyaletleri de Noel etkinlikleri düzenleyen organizatörlerle emniyet birimlerinin birlikte oluşturdurğu ortak güvenlik planlarına göre, rastgele kimlik kontrolü ve çanta araması yapılabileceği belirtiliyor.

Mannheim ve Solingen saldırıları sonrası sıkılaştırıldı

Almanya'da Haziran ayında Mannheim'de bir gösteride, Ağustos ayında da Solingen kentindeki halk festivalinde Almanya'ya sığınmacı olarak gelen Afgan ve Suriyelilerin düzenlediği bıçaklı saldırılarda can kayıpları yaşanmış, sonrasında da göç ve bıçak yasağı gündemin ana konusu olmuştu. Bunun üzerine Federal İçişleri Bakanlığı bıçak taşıma yasağını genişleten yeni bir güvenlik düzenlemesi hazırlamış, budüzenleme de Federal Palamento ile Eyalet Temsilciler Meclisi'nde kabul edilerek üç gün önce de yürürlüğe girmişti.

Eyalet içişleri bakanları, bıçak taşıma yasağının kapsamını genişleten yeni düzenlemenin Noel pazarlarında da geçerli olacağını belirtiyor. Böylece eyaletlerdeki güvenlikten sorumlu bakanlıklar, Noel Bayramı'na haftalar kala düzenlenen etkinliklerde de yasak kapsamında denetimler yapmayı amaçlıyor.

19 Aralık 2016'da terör saldırısına maruz kalan Almanya'nın başkenti Berlin'de, Breitscheid Meydanı'ndaki Noel pazarında, o günden bu yana yoğun güvenlik önlemleri alınıyor Fotoğraf: Michael Kuenne/Zuma/picture alliance

Eyalet içişleri bakanları, güvenlikten aslında organizatörlerin sorumlu olduğunu da hatırlatıp, emniyet birimlerinin organizatörlerle güvenlik konsepleri geliştirme ve onlara destek verme ile yükümlü olduğunu kaydediyor. Eyalet emniyet teşkilatlarının kendi bölgelerindeki durum özelinde tedbirleri artırdığı ve organizatörlerin de Noel pazarları ile benzeri etkinliklere girişlerde güvenlik kontrolleri yapmaya başlayacağı aktarılıyor.

Almanya'da bıçak taşıma konusundaki istisnalar nakliyede, gastronomide veya bıçak satışı yapılan yerlerde ve stantlarda mümkün. Muhafazakâr Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU), daha muhafazakâr olan Hür Seçmenler ile koalisyonda olduğu Bavyera eyalet hükümeti, bu konuda ilave düzenlemeler yapma hakkını da saklı tutuyor. Bu da istisna olarak görülen durumlarda yasaklar uygulanabileceği anlamına geliyor.

epd / ETO,ET

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