Almanya'da sıkı korona tedbirleri kademeli olarak gevşetiliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile eyaletlerin başbakanlarının yaptığı toplantıda koronavirüse karşı uygulanan "sıkı tedbirlerin" gevşetilmesi kararı alındı.

Başbakan Scholz, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, gelecek dört buçuk hafta içinde sıkı tedbirlerin üç kademede kaldırılacağını açıkladı. Scholz, böylelikle federal hükümet ve eyaletlerin "iyimser bir perspektif sunabildiğini" belirtti.

"Geçen haftalarda olduğundan çok daha güvenle önümüze bakabileceğiz" diyen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz, koronavirüs salgını ile geçen iki "uzun" yılın ardından, durumun daha iyi gözüktüğünü ifade etti.

Tedbirler üç aşamada kaldırılacak

Başbakan Scholz ve eyalet başbakanlarının üzerinde uzlaştığı karar metninde, Omicron varyantının Almanya'da yayılmaya devam etmesine rağmen gelecek haftalarda vaka sayısında düşüş beklendiği ifade edilerek, bu nedenle de "açılma stratejisinin" planlanabileceği kaydedildi.

Karar metnine göre Almanya'da hastanelerin kapasitesi açısından durum uygun olduğu takdirde 20 Mart 2022'den itibaren birçok önlemin kaldırılması öngörülüyor.

İlk aşamada, koronavirüse karşı aşı olanlar ve Covid-19 geçirerek, iyileşmiş olanlar için sosyal temas kısıtlamaları kaldırılacak.

Bunun yanı sıra dükkan ve mağazalara sadece aşılanmış ve iyileşmiş olanların girmesine izin veren "2G" olarak adlandırılan kural ülke genelinde kaldırılacak. Bu kural bazı eyaletler tarafından uygulamaya geçmişti. Ancak dükkan ve mağazalarda, koruyucu maske kuralının uygulanmasına devam edilecek.

Mart başında ikinci aşama

4 Mart'tan itibaren geçerli olacak ikinci aşamada ise restoran ve kafe benzeri yerler ile konaklama tesislerinde "3G" olarak adlandırılan kural geçerli olacak. Buna göre, aşı olmuş ve iyileşmiş kişilerin yanı sıra aşı aşı olmamış ancak koronavirüs test sonucu negatif olanlar da restoran ve kafeler ile otellere kabul edilecek.

Almanya'daki restoran ve kafe gibi yerlerde "2G Plus" kuralı uygulanıyordu

Disko ve gece kulübü gibi yerler ise "2G Plus" adı verilen kural ile faaliyet gösterebilecek. Buna göre, bu tür eğlence yerlerinde iyileşmiş ve iki doz aşı olanlar sonucu negatif olan test ibraz edecek veya üç doz aşı olduğuna dair belgeyi gösterecek.

Maç, konser gibi çok sayıda kişinin katıldığı etkinliklerde kapalı salonlarda kapasitenin yüzde 60'ı kadar izleyici alınabilecek. Ancak etkinliği izleyecek kişi sayısı azami 6 bin olacak. Açık havadaki etkinliklerde ise kapasitenin yüzde 75'i kadar izleyiciye izin verilecek. Ancak izleyici sayısı 25 bini aşamayacak.

20 Mart'ta "sıkı tedbirler" kaldırılacak

Üçüncü aşamada ise 20 Mart'tan itibaren, "sıkı koruyucu önlemlerin" tamamı kaldırılacak. Almanya'da yürürlükte olan Enfeksiyon Koruma Yasası, tedbirlerin sadece 19 Mart'a kadar geçerli olmasını öngörüyor. Bunun uzatılması için Federal Meclis kararı gerekiyor. Ancak federal hükümet ile eyalet yönetimleri şu aşamada bu yasanın süresinin uzatılmasının gerekli olmadığı görüşünde.

Eyalet hükümetleri, "temel koruyucu tedbirlerin" ise 20 Mart'tan sonra da geçerli olmasını planlıyor. Bu tedbirler arasında toplu ulaşımda ve kalabalık olan kapalı mekanlarda koruyucu maske zorunluluğu bulunuyor. Bunun için de Federal Meclis kararı gerekiyor. Başbakan Scholz, maske zorunluluğunun uygulamaya devam etmesinden yana olduğunu bildirdi. Scholz, ayrıca vatandaşlara aşı olmaları çağrısını da yineledi.

dpa, AFP/JD, EC

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