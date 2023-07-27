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Almanya'da sığınmacılar 6 yıl sonra iş hayatına katılıyor

3 saat önce

Almanya'da sığınmacıların yarıdan fazlası, göç ettikten 6 yıl sonra iş hayatına katılıyor. Ancak sığınmacılar ortalamaya göre daha düşük ücretli çalışıyor.

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Fotoğraf: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/picture alliance

Almanya'da İşgücü ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün (IAB) Perşembe günü yayınladığı bir araştırma sonucuna göre ülkeye sığınan göçmenlerin yarıdan fazlası göçten altı yıl sonra istihdam piyasasına dahil oldu, ancak genellikle geldikleri ülkedeki meslek seviyelerinin altında işlerde istihdam edildiler. Çalışmadan çıkan sonuca göre sığınmacı olarak Almanya'ya gelenlerin yüzde 41'i göçten önceki meslek seviyelerinin altında bir iş yapıyor. Yüzde 12'si ise göçten önceki meslek seviyesinin üstünde bir işte çalışıyor.

Çalışmanın yazarlarından Yuliya Kosyakova, Reuters'a verdiği demeçte, bu durumun nitelikli işgücü eksikliği göz önüne alındığında önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirterek, "Buradalar, hazırlar ve çok motive olmuş durumdalar" diye konuştu.

IAB, 2013 ile 2019 yılları arasında Almanya'ya gelen sığınmacıların iş gücüne entegrasyonunu düzenlediği bir dizi anketle mercek altına aldı. Buna göre, 6 yıldır Almanya'da bulunan sığınmacıların ortalama yüzde 54'ü istihdam edildi. Bu kişilerin üçte ikisi tam zamanlı çalışırken, istihdam edilen sığınmacıların yüzde 70'i meslek veya öğrenim derecesi gerektiren nitelikli bir iş bulabildi.

IAB'nin çalışmasından çıkan bir diğer sonuca göre ise sığınmacıların Almanya'da kalış süreleri arttıkça, aylık kazançları da artıyor. Ancak sığınmacılar saat ücreti açısından ortalama çalışanlardan önemli ölçüde daha az kazanıyorlar.

IAB'den Herbert Brücker, tam zamanlı çalışan sığınmacıların altı yıl sonra aldığı brüt aylık ücretin, Almanya'daki tam zamanlı çalışanların brüt aylık ücretinin yüzde 60'ına denk geldiğini belirterek, bunda sığınmacıların yaş ortalamalarının düşük olmasının etkili olduğunu kaydetti.

Çalışmada cinsiyetler arasında istihdam farklarının oluştuğu da tespit edildi. Erkek sığınmacıların yüzde 67'si göç ettikten 6 yıl sonra istihdam edilirken, kadın sığınmacıların oranı ise aynı süre zarfında yüzde 23'te kaldı.

Kadınların daha az istihdam edilmelerinde, çocuk bakımı, doğdukları ülkede aldıkları eğitim, mesleki deneyim, dil bilgisi ve iş piyasası programlarına katılımın önemli rol oynadığı belirtildi. Kadınların istihdam oranı göçten sekiz yıl sonra ise yüzde 39'a yükseliyor.

Reuters/TY,EC

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