Almanya'da sığınmacıların sayısı rekor seviyeye ulaştı

Almanya'da sığınmacıların sayısının 3 milyon 260 bin ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Veriler, sığınmacıların sayısının geçen yıldan bu yana 111 bin arttığına işaret ediyor.

Neue Osnabrücker Zeitung'un Sol Parti'nin soru önergesine federal hükümetin verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre, Almanya'da sığınmacıların sayısı rekor seviyeye yükseldi. Gazetenin haberinde ülkedeki sığınmacıların sayısının geçen yıldan bu yana 111 bin artarak 3 milyon 260 bine ulaştığı belirtildi.

Bu veriye, iltica başvurusu kabul edilmemiş olanlar, iltica başvuru süreci devam edenler, savaş mültecileri ve geçici oturum izni bulunanlar dahil ediliyor.

Federal hükümetin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre, sığınmacıların çoğunu uzun süredir Almanya'da yaşayan kişiler oluşturuyor.

Ukrayna Savaşı'nın ardından Almanya'ya gelenlerin sayısının ise 29 bin artarak 1 milyonun üzerine çıktığı ifade edildi. Yanıtta, bundan daha fazla Ukraynalı'nın Almanya'ya geldiği ancak bir çoğunun yeniden ülkesine döndüğü belirtildi. Ayrıca ilitca başvuruları ve Afganistan'dan gibi ülkelerden kaçıp insani nedenlerle Almanya sığınma başvurusunda bulunan 4 bin dolayında kişinin de bu sayıya eklendiği bildirildi.

Sınır dışı edileceklerin sayısı azaldı

Neue Osnabrücker Zeitung'un haberine göre, hakkında sınır dışı edilme kararı bulunan kişilerin sayısı ise 279 bin dolayında. Haberde, on yıldan bu yana ilk kez sınır dışı edileceklerin sayısının azaldığı, bunun en önemli nedeninin de koalisyon hükümetinin oturum hukukunda yaptığı değişiklikler olduğuna dikkat çekildi. Hakkında sınır dışı kararı buşunanların yaklaşık beşte birinin geçici oturum izni bulunduğu, bu kişilerin ülkelerindeki hukuki ve insani durum nedeniyle geri gönderilemeyeceğine dikkat çekildi.

Sol Parti Milletvekili Clara Bünger gazeteye açıklamasında, "Sınır dışı etme yerine kalma hakkı vermek politik olarak doğru yol" diye konuştu.

Afp,KNA/BÖ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?