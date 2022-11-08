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Fotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'da sığınmacı yurtlarına saldırılarda artış

11 dakika önce

Almanya'da 2022 yılının ilk dokuz ayında sığınmacı yurtlarına 65 saldırı düzenlendi. Yurtların dışında kaydedilen saldırı sayısı ise 711.

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Almanya'da sığınmacı yurtlarına yönelik saldırılar arttı. Osnabrücker Zeitung'un Salı günü İçişleri Bakanlığı’nın Sol Parti’nin (Die Linke) sorusuna verdiği cevabı alıntılayarak yaptığı habere göre, 2022 yılının ilk dokuz ayında mülteci yurtlarına 65 saldırı gerçekleştirildi. Bu sayı, 2021 yılının tamamında gerçekleştirilen saldırı sayısına çok yakın. 2021 yılında sağ grupların giriştiği saldırılar ve mala verdikleri zarar sayısı 70 olarak kaydedildi. Rapora göre, Ukraynalı mültecilerin sayısındaki artışla birlikte bu sene kaydedilen vaka sayısının da gelecek aylarda artması mümkün.

Sığınmacılara yönelik saldırılarda artış kaydedilmesine rağmen, bu sayı 2015 yılında Suriyeli sığınmacıların Almanya'ya gelişinin ardından karşılaşılan vakalardan daha düşük. 2015 yılında, 1047 saldırı kaydedilmişti.

Yurtlar dışında 711 saldırı

İstatiklere göre, Almanya'da her gün sığınmacılara yönelik en az iki saldırı gerçekleşiyor. Her 5 vakadan biri yaralama olarak kayda geçiyor. 2022 yılında Ocak ve Eylül ayları arasında 711 kişi konakladıkları yerlerin dışında saldırıya uğradı.

Sol Parti'den tepki

Sol Parti’nin mülteci politikalarında uzman ismi Clara Bünger konuya ilişkin, "Sığınmacılara ya da sığınmacı yurtlarına saldırı haberi okumadığımız bir gün yok. Almanya'ya koruma almak için gelen insanlar hakarete ve saldırıya uğruyor, yaralanıyor. Neden toplumda bir itiraz yok?" ifadelerini kullandı. Durumun "çok tehlikeli" olduğunu söyleyen Bünger, Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz gibi sağ muhafazakar politikacıların da gerginliği tırmandırdığını söyledi; ırkçı saldırılara karşı açık bir muhalefet çağrısı yaptı.

AFP / AI, EC

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