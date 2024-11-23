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Almanya'da sürücüsüz otobüsler en geç 2027'de yola çıkıyor

23 Kasım 2024

Almanya'da sürücüsüz otobüslerin en geç 2027 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu Başkanı Damm, belediyelere "Treni kaçırmayın" uyarısında bulundu.

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Saksonya-Anhalt eyaletindeki Südharz belediyesinde pilot proje olarak kullanılan mavi otonom otobüslerden biri görülüyor.
Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) Başkanı Richard Damm'a göre, en geç üç yıl içinde Almanya'da sürücüsüz otobüsler yolcu taşımaya başlayacak.Fotoğraf: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) Başkanı Richard Damm'a göre, en geç üç yıl içinde Almanya'da sürücüsüz otobüsler yolcu taşımaya başlayacak. Damm, Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği mülakatta, "2026, en geç de 2027'de Almanya'da kendi kendine giden robot otobüsler yolcuları taşıyacak" diye konuştu. Damm, Hamburg'un 2030'a kadar 10 bin otobüsü toplu taşımaya dahil edebileceğini öngördüklerini de söyledi.

Damm, "Önümüzdeki beş veya 10 yıla kadar kendi kendine giden otobüs ve tırların sürücüsüz şekilde yollarda olmasını bekleyebiliriz" dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bunun uzun süredir yapıldığına dikkat çeken Damm, bu ülkedeki çok sayıda lojistik şirketinin uzun mesafe sürüşlerinde otonom tırlar kullandığını ve bunun için kendilerine partnerler aradıklarını da belirtti.

Hamburg'da henüz pilot proje olarak uygulanan sürücüsüz yolculuk 2030'a kadar düzenli ulaşım hâline gelebilir ve 10 bin robot otobüs toplu taşımaya dahil edebilir. Fotoğrafta, pilot proje kapsamında yolcu taşıyan bir otobüs görülüyor.
Hamburg'da henüz pilot proje olarak uygulanan sürücüsüz yolculuk 2030'a kadar düzenli ulaşım hâline gelebilir ve 10 bin robot otobüs toplu taşımaya dahil edebilir. Fotoğrafta, pilot proje kapsamında yolcu taşıyan bir otobüs görülüyor.Fotoğraf: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Belediyelere de seslenerek "sürücüsüz ulaştırma trenini kaçırmamaları" çağrısında bulunan KBA Başkanı Damm, "Şu aşamada pahalı bir yatırım fakat sağlanacak esneklik ve avantajlar oldukça çok" diye konuştu.

Damm, hâlihazırda çok sayıda toplu taşıma şirketinin bu konuya eğilmediğini ancak bu fırsatı daha fazla dikkate almaları gerektiğini söyledi.

"Siyaset uygun koşulları hazırlamalı"

KBA Başkanı Damm, politikacılara da da çağrıda bulunarak otonom ulaşım konusunda hızla strateji geliştirmelerini istedi.

"Sürücüsüz ulaşımda yönlendirme ve dinlenme molaları veya bunların denetlenmesi gibi sorumluluklar olmayacak" diyerek tasarruf boyutuna da özellikle dikkat çeken Damm, hukuki düzenlemelerin bu koşullara bir an önce uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Damm, "Siyasetin düzenlemeleri sağlaması ile otonom ulaştırmaya yatırımlar cazip hâle gelir ve ilgi de artar" diye ekledi.

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dpa/ ETO,CÖ

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