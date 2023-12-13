Almanya'da Rusya için casusluk davası başladı

Almanya'da Rusya için casusluk yaptığı ve "devlet sırrı" niteliğindeki bilgileri Rus istihbaratına aktardığı iddiasıyla tutuklanan Carsten L. hakim karşısına çıktı.

Almanya'nın dış istihbarat servisi olan, Federal Haber Alma Servisi (BND) eski çalışanı Carsten L.'nin casuslukla yargılandığı dava Almanya'nın başkenti Berlin'de Çarşamba günü başladı. Geçen yıl Aralık ayında gözaltına alınan Carsten L. "2022 yılında mesleki faaliyeti kapsamında elde ettiği bilgileri Rus istihbarat servisine iletme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu olay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2023'ün Şubat ayında, "Ukrayna'ya özel bir operasyon başlattıklarını" açıklaması nedeniyle Almanya kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve endişeye neden olmuştu.

Muhtemel işbirlikçiler

Carsten L.'nin iş birlikçisi olmakla suçlanan iş insanı Arthur E. de aynı davada yargılanıyor. Arthur E. de 2023'ün Ocak ayında gözaltına alımıştı. Her iki sanığın da hakkında yakalama kararı bulunan başka bir Rus iş insanı ile birlikte "hassas verileri" Rusya iç istihbaratından sorumlu Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) aktardığı iddia ediliyor.

Federal Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmalar BND ile Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın yakın iş birliği doğrultusunda yürütüldü. Sanıklara "vatana ihanet" suçlaması yöneltilen iddianamede, BND'nin dokuz adet dökümanından söz ediliyor. Casusluk faaliyetlerinin özellikle "teknik bilgi kazanımı" hakkında bir proje ile ilgili olduğu belirtiliyor.

BND bilgisayarlarından gizli bilgiler

Carsten L.'nin "çok gizli" belgeleri 2022'nin Eylül ile Ekim aylarında arasında Berlin ve Pullach'taki BND merkezlerindeki bilgisayarlarından çıktısını alarak veya bilgisayardan ekran görüntüsü alarak temin ettiği ifade ediliyor. Arthur E.'nin ise sonrasında söz konusu belgeleri Moksova'ya götürdüğü ve Rus gizli servisine teslim ettiği öne sürülüyor. Söz konusu buluşmaların bir Rus iş insanı tarafından organize edildiği, bu iş insanının Arthur E.'nin Moskova seyahatlerinin rezervasyonunu yaptığı ve masraflarını karşıladığı da iddianamede yer alan noktalardan.

İddianamede şöyle detaylara da yer veriliyor: "2022'nin Eylül ayında Moskova'daki buluşmaları sırasında bir FSB çalışanı, Arthur E.'ye istihbarat teşkilatı için özel bir önem teşkil eden soruların yer aldığı bir liste verdi. Bu soruların yanıtlanması için Carsten L. birçok kez Federal İstihbarat Servisi'nin envanterindeki bilgilere başvurdu. Arthur E. söz konusu yanıtları 2022'nin Ekim ayındaki bir görüşmede FSB'ye iletti."

BND çalışanı Carsten L. casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı Fotoğraf: C.Hardt/Future Image/imago

Almanya'nın dış güvenliği için tehdit mi?

İddianameye göre, ifşa edilen BND bilgileri "devlet sırrı" olarak değerlendirildiğinden söz konusu veri hırsızlığı, "Almanyanın dış güvenliği açısından ağır derece dezavanataj tehlikesi" oluşmasına yol açtı.

Bilgilerin temin edilmesinin Rus istihbaratı açısından maliyetli olduğuna da dikkat çekiliyor. Carsten L.nin Rusya istihbaratından 450 bin euro, Arthur E.'nin ise en az 400 bin euro nakit şekilde aldığı belirtiliyor. Başsavcılığa göre, Arthur E. söz konusu meblağı 2022'nin Kasım ayında Moskova'da nakit olarak teslim aldı. Bu paranın Almanya'ya getirilmesinde de Rus istihbaratının rol oynadığı tahmin ediliyor. İddianamede, "Bu olayda Carsten L., Arthur E.'nin görünüşte işle ilgili bir nedenden dolayı havaalanından Almanya'ya yeniden girdiğinde gümrük kontrolünden 'kaçarak geçmesini' sağladı" ifadeleri yer alıyor.

BND Başkanı Bruno Kahl'ın açıklamasına göre, bu olay nedeniyle oluşan zarar başta endişe edilenden daha az. Tagesspiegel gazetesine açıklama yapan Kahl, Moskova'ya aktarılan bilgilerin ve bu bilgilerin değerinin "idare edilebilir" seviyede olduğunu söyledi. Bu bilgilerin diğer servislerden elde edilmediğini de ifade eden Kahl, BND'nin bu talihsiz olayı büyük bir yara almadan atlattığı değerlendirmesinde bulundu.

BND personelini çanta kontrolleri bekliyor

Bu olayın BND personeli açısından da bazı sonuçları oldu. BND çalışanlarının bazı kontrollerle karşı karşıya kalabileceğini belirten BND Başkanı, "Çalışanlarımızdan çantalarının içindekileri bize göstermelerini rica ediyoruz" dedi.

Savaşın, çıkarları savunmanın bir aracı olarak Avrupa'ya döndüğünü belirten Kahl, BND'nin yeni gelişmelere stratejilk olarak uyum sağlamank zorunda olduğuna dikkat çekti.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?