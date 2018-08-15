 Almanya′da rafineride patlama: 10 yaralı | ALMANYA | DW | 01.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'da rafineride patlama: 10 yaralı

Almanya'nın Ingolstadt kenti yakınlarında bulunan Bayernoil rafinerisinde patlama ve ardından yangın meydana geldi. 10 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni henüz belirsiz.

Großbrand in Raffinerie bei Ingolstadt (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

Ingolstadt yakınlarındaki Vohburg an der Donau kentinde bulunan Bayernoil rafinerisinde patlama ve yangın meydana geldi. Patlama birkaç kilometre öteden duyuldu.

Almanya saatiyle sabah 5:30 sularında gerçekleşen patlama sonucunda 10 kişi yaralanırken, üç kişi "orta ve ciddi yaralanmalardan ötürü" hastaneye kaldırıldı.

Großbrand in Raffinerie bei Ingolstadt (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

Polisin aktardığı bilgilere göre, patlama yüzünden yaklaşık bin 800 kişi kısa süre için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Olaydan yaklaşık üç saat sonra bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verildi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi. Pfaffenhofen Kaymakamlığı rafineriden yükselen dumanların halk sağlığını tehdit eden zararlı maddeler taşımadığını duyurdu. Vatandaşlardan evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, evlerdeki klima ve havalandırmaları çalıştırmamaları istendi.

Bavyera eyaletinde bulunan iki tesisinde 790 kişi istihdam eden Bayernoil, petrol, mazot, fuel oil ve zift üretiyor.

dpa/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

20 bin euroya güneş enerjili Alman otomobili 15.08.2018

Almanya merkezli start-up firması Sono Motors, bu yıl güneşli geçen Bavyera yazını fırsata çevirdi. Firmanın güneş enerjisiyle çalışan ve sürüldükçe şarj olan otomobili Sion, son test aşamasında. Araç gelecek yıl piyasaya sürülecek.

Bundestag Horst Seehofer und Angela Merkel

Bavyera'da CSU kan kaybediyor 19.07.2018

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki seçimlere üç ay kala, CSU'nun oy oranı yüzde 38'e geriledi. Yapılan son anket, kardeş parti CDU ile yaşanan iltica politikası anlaşmazlığının CSU'ya zarar verdiğini ortaya koydu.

Deutschland DiTiB-Moschee in Stuttgart

Almanya’da yeni DİTİB camisine halktan onay çıkmadı 23.07.2018

Almanya’da DİTİB’in Kaufbeuren kasabasında belediye arazisine inşa etmek istediği cami için referandum düzenlendi. Kasaba halkı arazinin DİTİB’e devrine onay vermedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Imago/Michael Trammer)

Chemnitz’te hayat duracak

Almanya'da hafta sonundan beri şiddet olaylarının yaşandığı Chemnitz kentinin, Cumartesi günü hem sağ popülist eylemcilerin hem de karşıt kesimlerin gösterilerine sahne olması bekleniyor. 

FOTO-GALERİ

Symbolbild Paar Pärchen (picture alliance/PhotoAlto)

Yaz tatilinin bitmesine sevinmek için beş neden

Tatili sağ salim atlatabildiyseniz şanslısınız. Pek çok araştırma tatilin kilo almanıza, aptallaşmanıza ve mutsuz olmanıza neden olabileceğine işaret ediyor. 