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Fotoğraf: Tabea Guenzler/Eibner-Pressefoto/picture alliance
ToplumAlmanya

Almanya'da polisi ırkçılıkla suçlayan Aslan işini kaybetti

1 saat önce

Almanya'da bazı polisleri ırkçılıkla suçlayan öğretim üyesi Bahar Aslan'ın Polis ve Kamu Yönetimi Üniversitesi'ndeki işine son verildi. Almanya Türk Toplumu ise Aslan'a destek verdi.

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Almanya'da Türk kökenli öğretim görevlisi Bahar Aslan, Twitter hesabında bazı polisleri ırkçılıkla suçlaması üzerine polis akademisindeki görevinden oldu.

Gelsenkirchen'de bir ortaokulda öğretmen olarak çalışan Aslan, yine aynı kentte bulunan Polis ve Kamu Yönetimi Üniversitesi'nde de "kültürlerarası yetkinlik" dersleri veriyordu.

Paylaşımında "Almanya'da aşırı sağcı polislerin göçmenlere yönelik ırkçı motifli kontroller" yaptığını ileri süren Aslan, "Artık ben ya da arkadaşlarım bir polis kontrolüne yakalandığımızda kalp çarpıntısı yaşıyoruz çünkü güvenlik makamları içindeki tüm kahverengi (aşırı sağcılar için kullanılan bir tanım) pislikler bizi korkutuyor. Bu sadece benim değil, bu ülkedeki pek çok insanın gerçeği" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine polis akademisi Bahar Aslan'ın iş sözleşmesinin uzatılmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yüksek okul yönetiminin kanaatine göre, söz konusu öğretim görevlisi mevcut açıklamaları nedeniyle, hem müstakbel polis memurlarına hem de gelecekteki idari memurlara demokrasi, hoşgörü ve tarafsızlıkla ilgili önyargısız, sağlam temellere dayanan bir görüş aktarmak için uygun değildir."

Aslan akademideki görevine son verilmesi üzerine yayınladığı mesajda polislerden özür diledi. Aslan, "İfadeler eleştirilebilir, belki de talihsiz bir kelime seçimiydi" notuyla paylaştığı mesajında, "Görevini örnek bir şekilde yapan polis memurları kendilerini muhatap alınmış hissediyorsa onlardan özür dilerim. Ben aşırı sağcı sohbetlere (chat) katılan ve ırkçı zihniyetleriyle tüm departmanları zehirleyen memurları kastettim" dedi.

Aslan paylaşımında akademi yönetiminin kararını ise "İşime son vermeleri sosyal açıdan endişe verici bir sinyal. Bunu benimle konuşmadan yapmalarına şaşırdım” cümleleriyle eleştirdi.

TGD'den Aslan'a destek

Almanya Türk Toplumu (TGD) Bahar Aslan'ın Twitter mesajlarında kullandığı ifadeler nedeniyle polis akademisindeki görevine son verilmesini eleştirdi.

TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, "Polis teşkilatı içindeki ırkçı yapılanmalara dikkat çektiği için angaje bir öğretim görevlisini görevden alanlar Almanya'daki ırkçılık sorununun bir parçasıdır" dedi. "Kimse polise ‘kahverengi pislik' demiyor ve şu anda bu izlenimi verenler anayasamızın temel vaatlerini anlamamışlar" diye konuşan Sofuoğlu Aslan'ın ırkçılık sorununa dikkat çektiğini belirterek, "Sayın Aslan sadece Almanya'daki sayısız insanın hissettiklerini, yaşadıklarını ve korktuklarını dile getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Ren Vestfalya Türk Toplumu Başkanı Serhat Ulusoy da yaptığı açıklamada Aslan'ın akademik görevine son verilmesini eleştirerek, kararın geri alınmasını ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi. 

dpa/TY,BÖ

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