Almanya’da plastik poşet tüketimi azalıyor

Almanya Ambalaj Piyasası Araştırmaları Topluluğu tarafından yapılan araştırmaya göre 2018 yılında Almanya’da kişi başına 24 plastik poşet tüketildi. Bu rakam 2017’de 29, 2016 yılında ise 45 olarak belirlenmişti.

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze konuyla ilgili olarak, "Almanlar plastik poşetleri giderek daha az kullanıyor. Bu da piyasayla vardığımız plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik anlaşmanın işe yaradığını gösteriyor" dedi.

2016 yılının Haziran ayında Almanya’da hükümet ile perakende satış mağazaları arasında varılan anlaşmayla müşterilerden her tür plastik poşet için ücret talep edilebiliyor. Bunun neticesinde ülkede plastik poşet tüketimi üç yılda yaklaşık yarı yarıya azaldı. Çevre Bakanı Schulze halihazırda üzerinde çalıştıkları yeni bir tasarıyla yakında meyve ve sebze ambalajlamada kullanılan plastiğin azaltılması için sektörle görüşeceğini dile getirdi.

Plastik poşetlerin tamamen yasaklanması

Almanya Ticaret Birliği’nden (HDE) Stefan Genth ise sektörün verdiği sözü yerine getirdiğini ifade ederken, plastik poşetlerin tümden kanunen yasaklanması fikrine ise karşı çıktı. Genth konuyla ilgili olarak, "Ekonomi, varılan anlaşmalar konusunda hükümete güvenebilmeli" dedi. Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller bir süre önce plastik poşetlerin çevreye verdiği zararlar nedeniyle tamamen yasaklanmasını talep etmişti. Stefan Genth söz konusu plastik poşetlerin özel geri dönüşüm bidonlarına atıldığını ve bu sayede denizlere dökülmediğini dile getirdi.

Avrupa Birliği de önlemleri artırıyor

Avrupa Birliği (AB) de plastik atıkla mücadele kapsamında önlemler alıyor. Bu bağlamda hedef 2025 yılında, kalınlığı 50 mikrometre ve daha altında olan plastik poşet tüketiminin yılda kişi başına 40’tan fazla olmaması. Almanya bu alanda tüketimi, halihazırda yılda kişi başına 20 poşete düşürmeyi başarmış durumda. Diğer yandan AB, plastik çatal, bıçak, kaşık, tabak ve kulak temizleyicilerinin özellikle denizlerde yarattığı aşırı çevre kirliliği nedeniyle bu ürünlerin satışına 2021 yılından itibaren yasak getirmeyi hedefliyor.

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AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe