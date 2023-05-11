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(Sembolik fotoğraf)Fotoğraf: picture alliance / Marcel Kusch/dpa
PolitikaAlmanya

Almanya'da PKK yöneticisine hapis cezası

35 dakika önce

Almanya'da 59 yaşındaki bir kişi PKK'ya üye olduğu ve örgüt için para topladığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın PKK için 900 bin euro para topladığı açıklandı.

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Almanya'da 59 yaşındaki bir erkek, yargılandığı Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeden kararla ilgili yapılan açıklamada, sanığın 2019 yılının Ağustos ayından itibaren Almanya'da PKK bünyesinde tam zamanlı olarak faaliyetler yürüttüğü, tutuklandığı 2021 yılına kadar da örgütün Hessen, Baden-Württemberg ve Saarland eyaletlerindeki çeşitli bölgesel birimlerini yönettiği kaydedildi.

Mahkeme, sanığın "örgüt üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu" yönünde kanaat getirildiğini bildirdi.

"PKK için 900 bin euro topladı"

Açıklamada sanığın yönetim görevlerinin yanında örgüt için bağış toplama ve propaganda kampanyalarını koordine ettiği de belirtilerek, bu yollarla PKK için 900 bin euroyu aşan bir meblağın toplanmasını sağladığı da ifade edildi.

2019'dan önce Fransa'da yaşadığı belirlenen kişinin bu ülkede de PKK ile ilintili faaliyetleri nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Mahkeme, sanığın cezalandırılmasında Almanya'da işlediği suçların yanı sıra Fransa'da bir terör örgütünün faaliyetlerine kasıtlı olarak katılma ve terör finansmanı suçlarından üç yıl hapis cezasına çarptırılmış olmasının da dikkate alındığını bildirdi.

Federal Savcılık, sanığın 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etmiş, avukatları ise müvekkillerinin masum olduğunu iddia ederek beraatini istemişti. Karara temyiz yoluyla itiraz hakkı bulunuyor.

AFP,dpa/TY,BK

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