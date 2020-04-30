Almanya'da PKK yöneticisine dava açıldı

Almanya'da PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri olmakla suçlanan ve Ocak ayı başında tutuklanan Gökmen Ç. hakkında dava açıldı.

Karlsruhe Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlıya karşı Koblenz'deki Eyalet Yüksek Mahkemesinde dava açıldığı bildirildi. Davanın kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Zanlı, 2017 Haziran ayından 2019 Haziranına kadar en az iki yıl Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde "bölge sorumlusu" olarak PKK'nın üst düzey yönetiminde bulunmakla suçlanıyor.

Başsavcılık iddianamesinde Gökmen Ç.'nin söz konusu bölgelerde propaganda etkinlikleri ile toplantı ve gösterileri de organize ettiği, ayrıca PKK için para topladığı belirtiliyor.

Hakkında tutuklama kararı olan zanlı, 2 Ocak'ta Frankfurt Havalimanı tren istasyonunda yakalanarak tutuklanmıştı.

PKK, 1993 yılından bu yana Almanya'nın terör örgütleri listesinde yer alıyor.

dpa/BK,TY

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